Haarle eist oplossing kruisingen

NIJVERDAL - Het is de bedoeling dat de hele N35 (Almelo-Zwolle) op termijn wordt veranderd in een autoweg (A35) met twee keer twee rijstroken. In Haarle zien ze de bui echter al hangen. Het wordt daarmee ook steeds drukker op deze route, terwijl het nog maar de vraag is of dan een afdoende oplossing is gevonden voor de twee gevaarlijke oversteken ter hoogte van de Tunnelweg en Stationsweg. Daarvan zijn de Haarlenaren allerminst overtuigd.

Vice-voorzitter Alexander ter Kuile van Plaatselijk Belang Haarle vertelt dat in het dorp het verhaal de ronde doet dat ouders die ten noorden van de N35 wonen hun kinderen niet meer naar de enige basisschool in Haarle (Op Weg) sturen omdat ze dan een van de twee onoverzichtelijke kruisingen met de N35 moeten oversteken. Deze Haarlenaren kiezen liever voor een basisschool in Hellendoorn of Luttenberg. Ter Kuile: "Laatst zag ik een groepje scholieren de N35 oversteken onder begeleiding van ouders met kleurige hesjes. Blijkbaar vinden ouders het anders te gevaarlijk."

Ongenoegen

Plaatselijk Belang fungeert als spreekbuis van het ongenoegen dat in Haarle leeft over de nog steeds voortdurende onduidelijkheid over mogelijke aanpassingen aan beide kruisingen. "In juni 2016 heeft Rijkswaterstaat de aanwonenden langs dit deel van de N35 uitgenodigd te komen met suggesties om de veiligheid langs de route te verbeteren. In november kregen zij echter een mailtje dat Rijkswaterstaat is gestopt met dit participatietraject. Ik vermoed dat ze zijn overspoeld met suggesties, terwijl er slechts 15 miljoen euro beschikbaar is."

Volgens verkeerswethouder Jelle Beintema is de onrust in Haarle niet op feiten gebaseerd. Hij zegt dat de suggestie een nieuwe oversteek te maken tussen de bestaande kruisingen niet haalbaar is, maar benadrukt dat nog geen enkel 'negatief besluit' over beide knelpunten genomen is.