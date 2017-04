„Tot aan onze woningen ontstaat er een grote vlakte, ook in het gedeelte waar er al vele jaren bos staat. Bos met veel oude bomen, monumentale oprijlanen - onder andere naar het Torentje van Palthe - en markegrenzen. Als bezorgde bewoners beschouwen we ons als een zwakke partij tegenover de instanties die hier al jaren mee bezig zijn, maar wellicht valt er toch wel wat op de plannen af te dingen”, aldus Coen van Dongen, die in een woonboerderij aan de Helhuizenweg woont, letterlijk op de grens tussen Hellendoorn en Rijssen-Holten.

Het grootste bezwaar van de omwonenden is dat op de informatieavonden glashelder werd dat de nieuwste plannen voor het nationaal park De Sallandse Heuvelrug in het kader van Natura2000 (een Europees netwerk van natuurgebieden) kennelijk al definitief zijn. Zij hebben inmiddels de Bomenstichting aangeschreven over de in hun ogen onnodige kap en onderzoeken welke beroepsmogelijkheden hen nog ten dienste staan.