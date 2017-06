Hellendoorn verlaagt prijs voor begraven

Kosten dekken

De gemeente Hellendoorn hanteerde tot nu toe als uitgangspunt dat 90 procent van alle kosten voor beide gemeentelijke begraafplaatsen moet worden gedekt uit de leges. Het aantal begrafenissen is echter sterk gedaald van 197 in 2013 tot 137 in 2016. Om aan dat bovengenoemde uitgangspunt te kunnen blijven voldoen moeten de begrafenistarieven gemiddeld met 15 tot 20 procent omhoog. En dat is volgens wethouder Thomas Walder niet wenselijk.