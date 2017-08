Huisarts Van der Burgh stopt met praktijk Rijssen

Van der Burgh is maatschappelijk zeer betrokken en was van plan om na zijn pensionering nog veel te ondernemen, met name in ontwikkelingslanden. 'Het liep anders en van langzaam afbouwen is het niet gekomen. De afgelopen maanden ben ik erg ziek geweest zoals sommigen al weten', schrijft Van der Burgh in de nieuwsbrief van de huisartsenpraktijk Zuider Es, die hij samen leidt met de huisartsen José de Jongh en Annemarie Keja.