In het 'Doarles' over het Daarle van weleer

Mien mòe zèè aait... Zo heet het boek van Wielent Harms. Het staat vol met anekdotes, zegswijzen en gedichten over het Daarle van vroeger. In zijn moedertaal: het 'Doarles'.

Huilen. Behalve 'huul'n' zijn er ook in het Nedersaksisch dialect tal van woorden voor. "Reer'n, kriet'n, lipp'n, oaver de lippe striek'n, snopp'n en göl'n", somt Wielent Harms op. Ze staan allemaal in de woordenlijst van zijn nieuwe boek Mien mòe zèè aait.... Het is een ode aan het vroegere dorpsleven van Daarle, vol humor, boerenwijsheden en zelfspot.

Veel poëtischer

Wielent Harms groeide als kind op in Doarle. Bij hem thuis spraken ze dialect. "Nederlands? Dat hoorden we alleen in de kerk. Pas op de lagere school moesten we Algemeen Beschaafd Nederlands leren spreken. Dat was best een probleem, want veel vertrouwde woorden uit het dialect zijn eenvoudigweg niet te vertalen in het Nederlands.

Het Nedersaksich is volgens Harms veel meer recht voor z'n raap. "Veel poëtischer ook. Je kunt zeggen: geweld lost niets op. Maar in onze streektaal klinkt dat toch veel beter: Met geweld krie'j ginn'n sik onder 'n bok."

Over anekdotes gesproken: bij zijn ouders kwam altijd een boerin in de winkel die de neiging had om flink op te scheppen. "Een schroetebuul dus. Ze zei : 'Wiej hebt dit jaor zukke màchisch dikke jappel (grote aardappelen - red.) ik dèènke wel met van de diksten van heel Doarle'. Een man die zich stond te ergeren aan haar gedrag zei: 'Dan mut 't toch woar wèèn wat de leu zegt, dat de domste boer'n aait de dikste eerappel hebt'."

'Jennes besluut'

Maar het zijn niet alleen anekdotes die Wielent Harms beschrijft in zijn boek. Ook serieuze, heftige en aangrijpende gebeurtenissen komen aan bod. Neem het gedicht over Jenne, die na de dood van haar man zelf een einde maakte aan haar leven. Het is inmiddels decennia geleden, maar Harms schiet vol als hij vertelt over hoe hij haar op de dag voor haar zelfmoord nog bezocht.

"Het trouwboekje lag op tafel, ze was spullen aan het uitzoeken. Die had ze niet meer nodig. Ik heb mezelf jarenlang verweten dat ik haar daad mogelijk had kunnen voorkomen, als ik toen maar beter op de details had gelet, de signalen had opgemerkt. Maar ik was jong en zag het niet. Het gedicht Jennes besluut werd zo een uitlaatklep voor mijn eigen emoties. Maar ook een aanklacht over de oordelen die anderen over de zelfmoord meteen hadden. Dat ze volgens Mozes ziene wett'n ne plaase in de hemel wel mooi kon vergett'n."

De aangrijpende gebeurtenis was volgens Wielent Harms een van de redenen dat hij later als maatschappelijk werker aan de slag ging. Zijn teksten in het boek bieden ook troost. Zoals het gedicht Wat kan het lèèm'n oew slim had manks sloan dat hij schreef voor een bevriend echtpaar dat in 1982 op tragische wijze een kind verloor. "Ik kwam laatst de moeder nog tegen. Ze zei: ik heb het gedicht nog steeds. Ik heb er nog altijd veel steun aan."

Dat gaan we uitgeven!

Wielent Harms schrijft regelmatig artikelen voor tijdschriften en boeken, zoals Het geheim van de smid over Staphorster zilverwerk en het boek Overijsselse streekdrachten.

Toen hij zijn omvangrijke collectie klederdrachten overdroeg aan Erve Hofman in Hellendoorn kwam het gesprek over alles wat hij in zijn leven over Daarle had geschreven. "Toen ze mijn werk hadden gelezen, zeiden ze: dat gaan we uitgeven!" Uutgeverieje 'n Boaken in Hellendoorn, dat ernaar streeft om zonder winstoogmerk door middel van boekuitgaven de historie en taal van de gemeente Hellendoorn vast te leggen, heeft het boek uitgebracht. "Ik schrijf zelf pro Deo. En mijn dochter Esther is een hele goede vormgeefster. Ze heeft ook pro Deo de lay-out van het boek verzorgd. Vandaar dat het betaalbaar is gebleven."

Het boek Mien mòe zèè aait... kost 12.50 euro; Wielent Harms, Uutgeverieje 'n Boaken, ISBN 978-90-76272-34-4

Volledig scherm Wielent Harms met zijn boek op de zolder van Erve Hofman tussen poppen gehuld in traditionele klederdracht uit Daarle. © Lenneke Lingmont