Inwoners Wierden zoeken werk dichtbij huis

40,7 procent van de mensen die in Wierden werkt, woont ook in Wierden. De rest van de werknemers komt voornamelijk uit de gemeentes Rijssen-Holten (15,3 procent), Almelo (11,9 procent), Hellendoorn (6,8 procent), Twenterand (5,1 procent) en voor minder dan 5 procent uit overige gemeenten in Nederland.

Mensen die werken in de gemeente Rijssen-Holten, komen voor het merendeel uit de eigen gemeente. Iets minder dan de helft (45,2 procent) van de mensen die in de gemeente Rijssen-Holten werkt, woont daar ook. Het overige deel is afkomstig uit onder andere Almelo (16,6 procent), Wierden (9 procent), Hellendoorn (8,4 procent) en Hof van Twente (6 procent).

Hellendoorn kent een hoger percentage aan werknemers die in hun eigen gemeente werken: 52,5 procent. De rest van de werknemers komen uit de gemeentes Rijssen-Holten en Twenterand (beide goed voor 6,9 procent) en Almelo (5 procent).'

Kanttekening

Het CBS maakt een kanttekening bij het onderzoek. Een uitzendkracht heeft bijvoorbeeld als werklocatie de locatie waar het kantoor van het uitzendbureau staat. Het is goed mogelijk dat de uitzendkracht wel in zijn of haar eigen gemeente wordt uitgezonden en bijvoorbeeld weinig naar kantoor hoeft te komen. Daarnaast kan de werkgever elders staan ingeschreven dan waar gewerkt wordt. Bovendien zijn ZZP'ers niet in het onderzoek opgenomen.