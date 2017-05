Langs plekken uit de Tweede Wereldoorlog in Enter

Een historische tocht in Enter langs plekken die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Voertuigen van Keep Them Rolling zorgen voor het vervoer van de gasten.

Bij het Joods monument aan de Bornerbroekseweg stopt een auto. Twee personen lopen richting het monument en sluiten aan bij de herdenkende menigte. Het blijken Annie Samuel en haar zoon te zijn. De Joodse vrouw komt speciaal uit Apeldoorn om haar overleden familieleden te herdenken. "Ik ben de enige die over is."

Zichtbaar aangeslagen wijst ze naar de steen. Vervolgens gaat ze de rij met twintig namen bijna volledig af. "Dat is mijn vader, Aron Samuel en Esther Bamberg is mijn moeder." Ook haar zusje en andere familieleden staan met hun naam op het monument. Wanneer een omstander vraagt hoe oud mevrouw Samuel is, antwoord ze "ik ben nu 97." Er klinkt luid applaus.

Ondergedoken

De families Samuel en Spanjar vonden in 1942 een onderduikadres in een oud kippenhok. Met elf personen zaten zij op deze plek. Op 10 mei 1943 werden ze opgepakt na verraad van een NSB'er uit het dorp. Op 21 mei kwamen de onderduikers om het leven in vernietigingskamp Sobibór in Polen.

Samuel overleefde de oorlog, omdat zij als enige ondergedoken zat in Borne. Haar verloofde De Leeuw dook daar onder, Samuel kon daar ook terecht. Pas na de bevrijding komt ze terug naar Enter en ontdekt ze dat er niemand over is van haar familie.

Samuel en haar zoon sluiten aan tijdens de historische tocht in Enter. Deze tocht met originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog wordt voor de achtste keer door de Oranjevereniging georganiseerd.

De rijtoer gaat langs verschillende plekken in Enter waar in de oorlog iets is voorgevallen. Het Joodse monument is de vierde stop. Dat Samuel tegelijkertijd met de tocht bij het monument aankwam is overigens geheel toevallig.

Intentie

Ben ter Haar van de Oranjevereniging Enter, verontschuldigt zich voor een fout op het in 1995 onthulde monument. "Er staan per ongeluk kruisjes op de steen, in plaats van davidsterren." Samuel: "Dat maakt helemaal niets uit, de intentie is goed." Op de steen staan ook namen van andere Joodse slachtoffers uit de oorlog.

Elf legergroene 'bakbeesten' staan 's ochtends klaar op het Dorpsplein. Keep them Rolling is ingeschakeld om alle deelnemers te vervoeren. Het is klauteren om aan boord te komen van de voertuigen. Nog een hele klus, blijkt voor sommigen. Langs de kant staan mensen met fotocamera's in de aanslag. Vaak om bekenden uit te zwaaien.

Naast de chauffeurs zijn er 39 personen die zich hebben opgegeven. In totaal rijden zestig personen mee. Er worden zeven plekken aangedaan, waar door leden van de Oranjevereniging een verhaal vertelt. Ook worden bloemen gelegd en wordt een moment stilte gehouden bij elke stop. Ter Haar: "Het is belangrijk om de geschiedenis door te vertellen, veel is inmiddels vertroebeld."

Volledig scherm Marietje Hammer komt aan bij het Joods monument. © Mariette Cellarius Voorop rijdt Marietje Hammer (80) mee als bezoeker. "Ik kan me nog herinneren dat de Engelse tanks door de straten kwamen." Ook vertelt ze dat Duitsers, zwaaiend met geweren door haar huis liepen. "Dat vergeet ik nooit." De tocht is voor haar heel bijzonder. "Ik ben voor het eerst mee. Voordat ik m'n ogen sluit wilde ik nog een keer meedoen."

Herman Mennegat (72) rijdt mee in zijn Willys Jeep uit 1942. Sinds het begin is hij erbij. Hij heeft zelfs geholpen met het opzetten van de verhalen. "Ik ben ernstig ziek geworden, maar na de kuren van afgelopen week wilde ik toch meedoen. Misschien is dit wel de laatste keer."

Uitgebreider

Voordat de stoet bij de eerste stop, het gemeentelijk monument, aankomt, vertelt Mennegat al honderduit over de geschiedenis. Zo mogelijk weet hij de verhalen nog uitgebreider te vertellen dan bij de stopplaatsen wordt voorgedragen. Ter Haar komt even vragen of hij niets is vergeten. "Nee hoor, was prima zo."

De tweede stop is bij het graf van Gerrit-Jan Puppels. Hij raakte bij een gevecht in Roosendaal zwaargewond. Later overleed hij in Bergen op Zoom. De tocht wordt vervolgd naar het monument van Hendrikus de Vries aan de Eversdijk. De Vries was een verzetsman, die ook jarenlang een Duitse deserteur verborgen hield. In 1944 werd De Vries door de Duitsers vermoord.

Na het Joodse monument vervolgen de wagens hun tocht naar de plek waar Geert Schüürhuis werd geliquideerd. Hij was de NSB'er die werd aangewezen voor het verraad van de Joden. Later stopt de stoet nog bij het hoofdkwartier van het gewapende verzet in Overijssel.

De verhalen maken grote indruk op de bezoekers. Mennegat: "Daarvoor doen we het ook. Als de mensen je vergeten zijn, ben je pas echt dood."