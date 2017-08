Nieuwe locaties voor kleindierenshows van De Eendracht Rijssen

De Jongdierendag wordt op zaterdag 26 augustus van 10.30 tot 16.00 uur gehouden aan de Fleuweweg 2c in Enter. De Reggeshow is 27 en 28 oktober voor het eerst in manege Achter 'n Bos aan de Leijerweerdsdijk 11, aan de rand van Rijssen.

De Reggeshow werd de afgelopen 40 jaar ondergebracht in De Reggehal. De gemeente Rijssen-Holten wil echter geen evenementen met dieren meer toestaan in de sporthal. Het bestuur van De Eendracht heeft een alternatief gezocht. "De manege is prima", vindt Eendracht-voorzitter Henk Grievink. "Goed bereikbaar, voldoende parkeergelegenheid en we gaan het midden van de manege zo inrichten dat bezoekers tussen de dieren een kop koffie kunnen drinken."