Onderzoek naar dood Nijverdalse ondernemer

Smit (46) was eigenaar van Charter Service Nederland. Dat bedrijf ging vorig jaar oktober failliet nadat de eigenaar met de noorderzon was vertrokken. Vermoedelijk had Smit op dat moment al de wijk genomen naar de Filipijnen. Hij was in 2016 - op huwelijkse voorwaarden - getrouwd met een Filipijnse vrouw. Smit heeft aan kennissen nog een e-mail gestuurd dat hij het niet meer zag zitten en niet meer zou terugkomen.

Omdat de curator geen enkel contact heeft kunnen krijgen met de failliete ondernemer was het voor Weenink al een bijzondere zaak. Nu gaat Weenink aan de slag om bewijs te vinden voor het overlijden. Als Smit is overleden, kan het faillissement er wel door worden afgewikkeld, maar het zadelt de curator wel met extra werk op.

'Knakenland'

Rob Smit zou op 30 april zijn overleden, zo heeft de curator vernomen. "Ik wist dat Smit problemen had met de bloedvaten." Een bloedprop in de hersenen zou de failliete ondernemer uiteindelijk fataal zijn geworden. Een overlijdensverklaring opgemaakt op de Filipijnen is voor Weenink niet voldoende. "Wat dat betreft is de Filipijnen natuurlijk een knakenland."