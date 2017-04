Promotie op hoog niveau in Zuna

De liefde voor ballonvaart is bij binnenkomst meteen duidelijk. Op de bank liggen kussens met luchtballonnen en op tafel zijn zelfs de onderzetters voorzien van de luchtvaartuigen. Henriëtte Wardenaar vertelt dat het project al enkele jaren geleden ontstond, toen de provincie op zoek was naar 'gouden parels'. "Maar daarna hebben we het plan in de ijskast gezet. In 2016 wilde de gemeente opnieuw projecten van de grond krijgen en toen kwam het weer aan bod."

Samen met haar man Henk Wardenaar heeft ze al diverse vaarten gemaakt. Hij is ballonvaarder in Hengelo. "Loskomen van de grond blijft bijzonder in zo'n rieten mandje en de landing is natuurlijk altijd spannend. Alles in het leven is al zo gepland, maar met een ballonvaart weet je nooit hoe het loopt."

Met de ballonvaarten wil de stichting een groot publiek bereiken om de mogelijkheden in de Reggestreek te promoten.Denk aan landschapsfotografie en het promoten van streekproducten. "We willen de streek echt op de kaart zetten."

Liefde

Behalve Henriëtte maken er nog drie personen deel uit van de stichting: haar man Henk, Gerjan Crebolder en Erik Havinga. "We willen dat verschillende partijen meegenieten. Het is geschikt voor mensen met liefde voor de streek. Het is hier prachtig en het is natuurlijk uniek dat de Regge weer meandert, zoals vroeger. Dat is vanuit de lucht nog mooier te zien. We hebben tal van opstijglocaties langs de Regge. We zijn al langs de gemeenten geweest waar de Regge doorheen stroomt, en de neuzen staan de goede kant op."

De subsidieaanvraag was misschien wel het moeilijkst, zegt Wardenaar. Twee weken geleden ontving de stichting een cheque ter waarde van 2.700 euro van het projectenfonds Rabobank Rijssen-Enter. Alhoewel twee derde van het benodigde bedrag binnen is, moet er nog zo'n 25.000 euro bij elkaar gesprokkeld worden. Bedrijven kunnen pakketten kopen bij de stichting, waarmee ze één of meerdere keren de lucht in kunnen. Daarbij krijgen ze dan een spandoek van hun bedrijf op de mand.