Rallyrijder uit Holten verongelukt bij busbotsing

Hij kwam op de Nijverdalseweg in Rijssen om het leven. De aanrijding tussen de lijnbus en twee auto's had veel impact . Er werden onder meer een traumahelikopter, 3 ambulances en brandweer ingezet om assistentie te verlenen. De inzittenden van de bus, die ongedeerd bleven, werden na afloop van het ongeluk opgevangen door omliggende bedrijven.

De 28-jarige oud-Markeloër deed eerder onder andere mee aan de bekende Hellendoorn Rally en aanverwante wedstrijden in binnen- en buitenland. Zijn vaste rallypartner was de een jaar jongere Harmen Hietbrink.

Borsboom, enig kind, was tijdelijk gestopt met racen, omdat hij tijd wilde steken in de uitgebreide verbouwing van zijn woning in Holten. Justin en zijn vriendin Caroline werden daarbij gevolgd in het tv-programma Nederland Verbouwt, dat dinsdag 28 februari op NPO3 werd uitgezonden.