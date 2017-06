Rijssen-Holten zwemt in het geld

Een unicum in de Rijssen-Holtense politiek. Er komt onverwacht zoveel extra geld in de gemeentekas, dat behandeling van de kadernota wordt uitgesteld.

RIJSSEN - Hij ontpopt zich als een soort Dagobert Duck, beheerder van het geldpakhuis van Rijssen-Holten. Want wethouder Ben Beens (SGP) heeft een leuke verrassing: de gemeente blijkt onverwacht in het geld te zwemmen de komende jaren.

"Het rijk stelt veel meer geld beschikbaar dan verwacht", aldus Beens. Hij baseert zich daarbij op de zogenoemde mei-circulaire. Daarin staat hoe het rijk het geld de komende jaren over de gemeenten verdeelt. "En dat pakt positief uit. In plaats van 414.000 euro houden we de komende periode meer dan een miljoen euro per jaar over."

Beens stelt daarom voor om de geplande ozb-verhoging te schrappen. De fracties in de gemeenteraad hadden al wensen ingediend voor de verdeling van de vier ton. Donderdagavond zouden de politici daar in een gezamenlijke commissievergadering over praten. En op vrijdag 30 juni zou de gemeenteraad de financiële keuzes voor de komende jaren maken bij de behandeling van de kadernota.

Maar nu er ruim zes ton meer te verdelen blijkt te zijn dan verwacht, moeten er andere afwegingen worden gemaakt. Wethouder Beens stelt daarom voor om de behandeling van de kadernota over de zomervakantie heen te tillen. "Want ons advies om de wensen wel of niet te honoreren was gebaseerd op het lagere overschot. Nu er meer geld is, moeten we opnieuw naar de wensen kijken."