Wielrenner gewond na botsing met scooter in Enter

Toernooi bij Excelsior’31 opwarmer richting het echte werk

13:42 RIJSSEN - Het nieuwe seizoen in het amateurvoetbal laat weliswaar nog even op zich wachten, de voorbereiding is voor veel clubs inmiddels wel begonnen. Het Fletcher TOP Toernooi op de velden van Excelsior’31 geldt als opwarmer richting het echte werk.