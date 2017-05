Wierdenaren doen al 30 jaar goed in Szokolya

WIERDEN - Maryan Renooij is drie jaar geleden uitgeroepen tot ereburger van het Hongaarse Szokolya. Als de Wierdense het dorp in de heuvels ten noorden van de hoofdstad Boedapest weer eens bezoekt krijgt ze steevast een vip-behandeling en wordt ze overal uitgenodigd om iets te komen eten of een kopje koffie te drinken.

Ze is voorzitter van de Stichting Vrienden van Szokolya, die nu al tien jaar probeert de levensomstandigheden in dit plattelandsdorp te verbeteren. „Dit is echt een stukje levenswerk”, erkent ze.

De hulp aan Szokolya begon overigens al dertig jaar geleden als contact tussen de Hervormde Kapel uit Wierden met de kerkelijke gemeente in dat dorp. Renooij zat ook al in die kerkelijke commissie, die later werd omgevormd tot onafhankelijke stichting. De eerste jaren werd vooral geld naar Hongarije overgemaakt, maar de laatste zes jaar vertrekken jaarlijks twee of drie grote hulptransporten met tweedehands kleding naar Szokolya.

De uitgezochte kleding wordt door de Hongaarse tak van de stichting ter plaatse verkocht. Daarna wordt lokaal beslist, waaraan de opbrengst wordt besteed. „Zij weten daar immers het beste waar de nood het hoogst is”, benadrukt Krisztina Conelissen-Biro, die in 1991 vanuit Szokolya voor een jaar als au-pair naar Wierden kwam maar eigenlijk nooit meer is teruggegaan. Als 'pleegdochter' van de familie Renooij speelt ze een belangrijke rol in deze stichting, waarin ook Ries Verschuur, Wim de Groot, Jetta Dekker, Erna Eshuis en Teun Kok actief zijn.

De stichting heeft de afgelopen jaren onder meer financieel bijgedragen aan de inrichting van een crèche, aanschaf van lesmaterialen voor de kleuterschool, opknappen van huizen en de bouw van het kulturhus, waar ouderen onder meer een warme maaltijd kunnen krijgen. De stichting is erg blij met de aanstelling van Csilla Pinter tot burgemeester van Szokolya, omdat zij veel aandacht besteed aan de sociaal zwakkeren in deze plattelandsgemeenschap.