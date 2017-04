3 Twentse zangtalenten vallen af voor finale The Voice Kids

De jonge zangtalenten uit het team van Ilse deLange namen het vrijdagavond tegen elkaar op in The Battles. In groepjes van drie werd een nummer ten gehore gebracht, waarna Ilse deLange de moeilijke taak had om één zanger of zangeres al door te laten gaan. Na de vijf battles vielen er in The Sing Offs nog eens drie af.

Lois, Fenne en Max

Lois streed in the Battles tegen Felicia en Toby. Het drietal zong samen het nummer 'This One's For You' van Zara Larsson en David Guetta. Ilse deLange verkoos de Weerselose tot beste van de drie. In The Sing Offs zong ze het nummer 'Hij Gelooft In Mij' van Do. Tevergeefs: Lois ging niet door naar de finale.

Fenne uit Denekamp nam het in the Battles op tegen Lindi en Kimiya. "De moeilijkste van al mijn battles", zei Ilse deLange voordat ze de beste uitkoos. De zangeres koos voor Fenne. De Denekampse reageerde euforisch en noemde het 'haar mooiste verjaardagscadeau ooit'; ze was ten tijde van the Battles jarig. Helaas verkoos Ilse haar in The Sing Offs niet tot een van de beste twee.

Max Schoemaker (13) uit Rijssen viel vrijdagavond af in The Battles. De Rijssenaar zong het nummer 'MMMBop' van Hanson, maar moest het afleggen tegen Marijn.

Twentse finalist

Merle Velthuis uit Harbrinkhoek staat als enige Twentse kandidaat in de finale van The Voice Kids. Ze overleefde vorige week The Battles, mocht door naar The Sing Offs en als klap op de vuurpijl schopte de Harbrinkhoekse het tot een plek in de finale.