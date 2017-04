April doet wat ie wil in Twente: zondag bijna 20 graden, koud paasweekeinde

LOSSER - Het is in Twente ongekend warm voor de tijd van het jaar. Tikte de thermometer vorige week vrijdag plaatselijk de 25 graden aan, komende zondag wordt het volgens weerman Johan Effing uit Losser opnieuw een heerlijke dag. Maar het plezier is van korte duur...

Effing is een begrip in Twente. Hij is 82 jaar, maar ondanks zijn hoge leeftijd houdt hij de ontwikkelingen in de atmosfeer nog elke dag nauwlettend in de gaten. Aan de hand van twee verschillende weermodellen doet hij zijn eigen prognoses. En hij heeft (deels) goed nieuws: komende zondag wordt het warm in de regio.

Warme lucht

"Er komt een 'boost' met warme lucht vanuit Frankrijk. Het wordt een hele mooie zondag met in Twente een temperatuur van 17 tot 20 graden. Dat is veel warmer dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Het hoort nu eigenlijk 12 à 13 graden te zijn. Sowieso is Twente in deze tijd van het jaar altijd de warmste streek van het land."

De ervaren weerman uit Losser verwacht dat er 'misschien aan het eind van de zondag een buitje kan vallen', maar gaat er vanuit dat het verder de hele dag zonnig en warm is. Liefhebbers van de zon moeten echter wel tot die bewuste zondag wachten, want de komende dagen wordt het volgens Effing nog niet zo warm. "Zaterdag wordt het met 14 à 15 graden bijvoorbeeld maar ietsje warmer dan gebruikelijk is in deze periode."

Rond het vriespunt

En na de mooie zondag is het met het warme weer ook zo weer voorbij. "Maandag krijgen we te maken met een noordwestenwind. De temperatuur zal daardoor dalen. Misschien dat het maandag nog enigszins lekker weer wordt, maar de dagen daarna wordt het kouder dan wat normaal is. De vrijdag en zaterdag kan de temperatuur 's nachts dalen richting het vriespunt." Op eerste en tweede paasdag komt de thermometer waarschijnlijk niet boven de voor deze tijd normale 12 à 13 graden. Of, zoals Effing het zegt: "We krijgen een frisse Pasen."