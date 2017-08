Brandweer voorzichtiger bij grote brand in Salland-Twentetunnel

NIJVERDAL - Bij een grote vrachtwagenbrand in de Salland-Twentetunnel in Nijverdal gaat de brandweer mogelijk de tunnel niet in. Dat zijn nieuwe ‘operationele afspraken’ voor de korte termijn, tussen brandweer, gemeente en Rijkswaterstaat.

De afspraken staan in een aangepaste ‘Richtlijn Optreden’, als gevolg van de constatering dat het beton in de tunnel minder brandwerend is dan gedacht. De Salland-Twentetunnel is één van de vier na 2008 opgeleverde tunnels in Nederland, waarvoor die verminderde brandwerendheid is geconstateerd. De brandwerendheid is slechter omdat na 2008 de samenstelling van het toegepaste beton is gewijzigd, zo blijkt uit een onderzoek van Rijkswaterstaat.

22 minuten

Volgens loco-burgemeester Johan Coes van de gemeente Hellendoorn is die brandwerendheid geen 60 minuten, maar slechts 22 minuten in een ‘worst case-scenario’. „Wij hebben als college van burgemeester en wethouders afgewogen of wij de tunnel zouden moeten sluiten”, aldus Coes. „De gemeente verstrekt namelijk de openstellingsvergunning en daarin staat dat de tunnel moet voldoen aan de eisen in het bouwbesluit. En daar voldoet de tunnel nu niet aan. We hebben vervolgens een risico-analyse laten maken, waarbij we de risico’s vergeleken met de situatie dat al het verkeer door het dorp zou gaan rijden. Dat blijkt veel risicovoller.”

Extreem

Volgens Rijkswaterstaat is de tunnel intussen voor wegverkeer veilig te gebruiken. Het onderzoek betrof een test van de brandwerendheid van het beton bij een extreem grote brand, zoals die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan. De grootste vrachtwagenbrand ooit in Nederland had een kwart van de intensiteit waarmee de test werd gedaan.

Eigen personeel

Desondanks zijn er nu dus, voor elke tunnel die het betreft, nieuwe afspraken. Die hebben vooral te maken hebben met de brandbestrijding. De brandweer maakt bij een brandende vrachtwagen per situatie een afweging of zij de tunnel in gaat. „In verband met de veiligheid van het eigen personeel kan bij een groter vrachtwagenbrand mogelijk niet een inzet binnen de tunnel worden uitgevoerd”, schrijft de Veiligheidsbeambte Wegtunnels van Rijkswaterstaat.

Dak

Het bijzondere aan de Salland-Twentetunnel is dat op het dak een park is aangelegd. Daarover is de afspraak gemaakt dat ‘bij een escalerende vrachtwagenbrand’ de politie wordt gealarmeerd om het dak van de tunnel te ontruimen. Treinverkeer, dat ook door de Salland-Twentetunnel gaat, kan als gevolg van een nieuwe procedure bij zo’n extreme brand ook sneller stilgelegd worden.

Termijn