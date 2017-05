Chauffeur Daarlerveen weer vrij na schokkend dodelijk ongeluk

DAARLERVEEN - Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur uit Daarlerveen, die maandagochtend werd aangehouden na een dodelijk ongeluk in Breda, is weer vrij. De Trucker blijft echter wel verdachte. De politie verdenkt hem van gevaarlijk rijden, dan wel roekeloos gedrag.

De 61-jarige heeft met zijn vrachtwagen binnen de bebouwde kom een 37-jarige fietsster in Breda geraakt. Zij is vermoedelijk een stuk door de wagen meegesleurd. Ze overleed ter plekke, nog voor de opgeroepen traumahelikopter kon arriveren. Haar jonge kind, dat in de aanhanger zat achter haar fiets, bleef wonderwel ongedeerd.

Over een aanzienlijk stuk van het fietspad markeerde de politie met nummers de ongevalssporen. Hoe de vrouw aan aanraking kwam met de truck is nog onduidelijk en wordt onderzocht. Ook wordt gekeken of de chauffeur onverantwoord hard heeft gereden. Volgens de politie is er reden om de Daarlervener als schuldige te zien aan het ongeval. "Maar er was voor het onderzoek geen reden om hem nog langer vast te houden; hij moet zich wel voor ons beschikbaar houden voor eventueel nader verhoor", aldus een woordvoerder van de politie.

Afschuwelijk gezicht

Veel mensen zagen gisteren het schokkende ongeluk op de Academiesingel in Breda gebeuren. Het was ongeveer 8.15 uur, toen veel mensen op weg waren naar werk of school. Daardoor waren ook veel jonge mensen getuige. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden. Een van de getuigen schreef op de website van BN De Stem dat 'het een afschuwelijk gezicht was'. De hulpdiensten schermden de onheilsplek zo snel als kon af met schermen.

Volledig scherm Hulpverleners bekijken de vrachtwagen die betrokken was bij het ongeval. © GinoPress B.V.