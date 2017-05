Code oranje dreigt in Twente vanwege snel stijgende temperatuur

Veel mensen, veel materieel

Mede omdat het al code geel (toenemende droogte) was, rukte de brandweer met veel mensen en materieel naar Bornerbroek uit. Toen de brand aan het eind van de ochtend grotendeels onder controle was, nam een speciale ploeg van ongeveer 30 Overijsselse natuurbrandspecialisten het werk over. Deze zogeheten Handcrew werkte ’s middags met licht materieel in de bovenste aardlaag om de kans te verkleinen dat het vuur op een later moment weer kan oplaaien. De oorzaak van de brand heeft de brandweer niet kunnen achterhalen.