FC Twente investeert half miljoen in trainingscomplex in Hengelo

Het hoofdgebouw van het atletiekstadion is onderdeel van het trainingscomplex van de Enschedese voetbalclub. Het gebouw is gezamenlijk eigendom van FC Twente (70 procent), de gemeente (24 procent) en atletiekvereniging MPM (6 procent).

Kosten

De totale kosten van de geplande renovatie bedragen bijna 934.000 euro. De gemeente neemt daarvan 440.000 euro voor haar rekening. Dat is althans het voorstel van het college van B en W. De gemeenteraad moet daar nog een besluit over nemen.

De renovatie is nodig om te voldoen aan de eisen rond gezondheid, veiligheid en Arbo. Het project wordt opgeknipt in twee fasen. In de eerste fase worden de meeste urgente werkzaamheden uitgevoerd, zoals vervanging van de boilers en het leiding- en installatiewerk. Ook worden gemeentelijke ruimtes gerenoveerd en kantoren aangepast aan de Arbo-eisen.