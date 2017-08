Ferrari van Enschedeër zit al 10 jaar zonder motorblok

In 2006 bracht Johan Groothuis de motor van zijn zwarte Ferrari voor revisie naar het Porschecentrum van Edwin Lammertink. In december 2011 haalt Groothuis de motor maar weer op in Enter. In de jaren daarvoor heeft hij verschillende keren gevraagd hoe het met de restauratie staat. „Op een gegeven moment heb ik Lammerink ook gemaand", zegt de Enschedeër. Maar in 2011 is hij het zat; Groothuis wil het blok zo snel mogelijk terug als hij hoort van de slechte ervaringen die een kennis van hem heeft bij een soortgelijke revisie door Lammertink.

Revisiekosten

Voor de revisie van het motorblok van de Daytona wordt 30.000 euro betaald. Het geld is vooraf voldaan: Groothuis wisselt daarvoor een door Lammertink handgeschreven tegoedbon in. Maar voordat de Enschedeër het blok meekrijgt, verlangt Edwin Lammertink nog 3.000 euro extra. „Ik heb een getuige meegenomen en het bedrag contact betaald", zegt Groothuis.

Technische ellende

De Enschedese autoliefhebber laat de auto daarna door een specialist en schade-expert grondig nakijken. Die komen tot duidelijke conclusies: onderdelen ontbreken, er zijn montagefouten gemaakt en er zijn niet-originele 'lapmiddelen' gebruikt. Groothuis spreekt Lammertink aan op de wanprestatie. Zonder resultaat.

De Enschedeër laat een advocaat een juridische procedure beginnen tegen de bedrijven van Edwin Lammertink. Groothuis krijgt bij de rechtbank echter twee keer, in 2015 en dit jaar, nul op het rekest: Groothuis' raadsman heeft Lammertink niet tijdig in gebreke is gesteld.

Schade

Groothuis ziet de teller van zijn schade oplopen naar 65.000 euro. "En het motorblok ligt nu nog onaangeroerd bij specialist Roelofs in Rheden", zegt hij verbitterd. Maar de zaak krijgt nog een juridisch staartje. Groothuis wil alle schade die hij heeft geleden vergoed krijgen en is nu bezig met een procedure tegen zijn voormalige raadsman die de cruciale fout heeft gemaakt en heeft verzuimd Lammertink in gebreke te stellen.

