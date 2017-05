Gaat McDonald's ook thuisbezorgen in Twente?

ENSCHEDE - Fastfoodgigant McDonald's is ver met haar plannen om een bezorgservice op te zetten. Volgens insiders is het vanaf volgende maand mogelijk om fastfood van de 'grote gele M' te bestellen in Amsterdam. De bedoeling is dat er meer grote steden volgen, wellicht ook in Twente?

McDonald’s Nederland erkent dat er plannen liggen voor een bezorgservice, maar wil geen verdere details geven. ,,Het is evident dat het onze aandacht heeft, maar ik kan niet zeggen of en wanneer thuisbezorgen mogelijk is", zegt woordvoerster Eunice Koekkoek.

Thuisbezorgd.nl

De thuisbezorgmarkt is hot, ook in Twente. Het Enschedese bedrijf Thuisbezorgd.nl timmert hard aan de weg; het moederbedrijf Takeaway zette vorig jaar 112 miljoen euro om. Of McDonald's ook in gesprek is met Thuisbezorgd, wil Koekkoek niet zeggen. ,,Maar we zijn met meerdere partijen in gesprek. Daarbij kijken we naar de juiste partner die de infrastructuur heeft om te kunnen bezorgen."

Twentse filialen

De tien filialen van McDonald's in Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Holten en Nijverdal zeggen nog niets gehoord te hebben over een eventuele bezorgservice. ,,Maar als het een succes wordt, zullen wij ongetwijfeld volgen", zegt de filiaalmanager van McDonald's Oldenzaal. ,,Ik heb er totaal geen weet van", laat McDonald's Hengelo weten. ,,Geen idee, ik zou even bellen met McDonald's Nederland", zegt een medewerker van het Enschedese filiaal aan de Zuiderval.

En zo gaat het bij vrijwel alle Twentse filialen: ze verwijzen door naar het hoofdkantoor in Amsterdam.

Enthousiast

Woordvoerster Eunice Koekkoek laat ook niet het achterste van haar tong zien. ,,Het is wel mooi om te zien dat mensen zo enthousiast zijn over de bezorgservice", lacht ze. Mocht de bezorgservice ook naar Twente komen, dan ligt het in lijn der verwachting dat Enschede de primeur heeft, gevolgd door Hengelo en Almelo.