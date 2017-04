Herinneringen aan Tijs & 7 andere legendarische disco's uit deze regio

leestipDoor het dichtgaan van Club Epic (Disco Tijs) verdwijnt er opnieuw een legendarische uitgaansgelegenheid uit deze regio. Ooit waren uitstapjes naar Bill's Bar, Silver Shadow, Walk In of Groothuis hoogtepunten in ons puberale bestaan.

Door onder meer het rookverbod, de verhoogde alcoholleeftijd en de opkomst van festivals is er bijna geen disco meer over. Want naast Tijs verdwenen eerder al een hele reeks grote namen van het toneel.

Wij werden wat nostalgisch en vroegen 8 verslaggevers hun herinnering aan één van die ultieme disco's op te halen.

Op jacht bie Tijs

Discotheek: Tijs (Lattrop)

Herinnering van: Engelbert Heideman

Favoriete plekje: bij de bar, dicht bij de tap

'Daar is het allemaal begonnen....' Dat spookte maandagochtend meteen door mijn hoofd toen in het ochtendoverleg van onze redactie in Oldenzaal de sluiting van Tijs aan de orde kwam.

Ja, de discotheek in Lattrop sluit nu als Club Epic en dat was natuurlijk de grootste fout. De naam veranderen van zo'n roemruchte disco is natuurlijk een doodzonde, welke weg je ook inslaat. Het was dan ook gedoemd te mislukken, al gun ik de familie Tijscholte het allerbeste. Vooral Jan, die het vroeger niet altijd even gemakkelijk had toen hij aan de deur stond en al die lastige tieners uit Noordoost-Twente over de vingers moest tikken.

Volledig scherm © facebook

Volledig scherm © facebook Het was de tijd dat je overal mocht roken (deed ik overigens niet aan mee), het was ook de tijd dat iedereen mocht drinken: jong en oud (deed ik wél aan mee). De jeugd van 2017 kan het zich niet voorstellen, maar destijds gingen we vanuit Oldenzaal gewoon op de fiets naar Lattrop. De heenweg verliep in een vloek en een zucht, iets dat van de terugweg niet gezegd kon worden.

Eenmaal in Lattrop eerst even een beugeltje of twee wegtikken bij 'Arends aan de overkant' en vervolgens op 'jacht bie Tijs'. Want ja, daar ging het natuurlijk wel om. Oké, we gingen ook voor de gezelligheid, maar de meiden gingen er natuurlijk ook niet voor niets naar toe, zo dachten we. De ene vrijdagavond verliep succesvoller dan de ander, en dat konden we afmeten aan de tijd dat we buiten doorbrachten. Maar altijd hadden we de grootste lol.

Dankzij de bijzondere sfeer, de goede muziek (toen nog wel gelukkig) en de bezoekers van het platteland. Eén grote ontdekkingsreis was het en dan praat ik over een jaar of 30, 35 geleden. De vrijdag was voor Tijs, de zaterdag later voor Bays in Reutum en de zondag natuurlijk voor Bruins in Saasveld. In Oldenzaal had je de Trio Club en Jumbo Dancing, maar daar in Lattrop begon het allemaal. En dat zal ik nooit nooit, nooit vergeten.

Een echte fata morgana in Haaksbergen

Discotheek: Silver Shadow (later Danspaleis)

Herinnering van: Leon ten Voorde

Favoriete plek: Het enorme balkon, met uitzicht op dansvloer

Volledig scherm © Danspaleis

Een wuivende palmboom in een disco. Dat was wat. En dan die spiegels, al die spiegels waar de huidige trainer van Vroomshoopse Boys altijd voor stond om zijn lange lokken in model te brengen. Hij speelde bij het tweede elftal van FC Twente, en dan deed je er toe.

Het was net een fata morgana, maar dan een hele echte. Op het kruispunt van Haaksbergen, Eibergen en Neede, pal tegenover het Assinkbos, stond een pand op het platteland dat in de weekenden bruiste alsof het een plekje was in het hart van de stad. Silver Shadow: welke Tukker en Achterhoeker, die de 40 is gepasseerd, is daar niet geweest in zijn puberjaren? Silver Shadow was een begrip, een hypermoderne disco waar je bij de deur streng werd aangekeken door de sterkste man van Nederland: Berend Veneberg.

Volledig scherm © facebook

Waar de boeren naar Groothuis in Hengelo gingen, de alternatieven in het dorp bleven, daar trokken de hippe mannetjes en vrouwtjes naar die plek waar je vanaf het balkon prachtig kon loeren naar al dat moois op de dansvloer. Het was een stukje fietsen door het donker, maar na een kilometer of vijf gingen de deuren naar het walhalla voor je open en ontdekte je dat het leven nog meer had te bieden dan een bal. Bij Silver Shadow smolten Twente en de Achterhoek samen, soms letterlijk uiteraard op die enorme parkeerplaats of dat grote bos aan de overkant.

Volledig scherm . © Danspaleis Silver Shadow werd later Danspaleis en nog veel later een pannenkoekenhuis. Nu staat het te wachten op de dood, die eigenlijk jaren geleden al is ingetreden. Op de parkeerplaats is het tegenwoordig alleen nog maar druk als de politie er een grote verkeerscontrole houdt. Maar de herinnering is als een zilveren schaduw. Elke keer, als je er langs rijdt, glijdt de blik even naar dat pand waar je groot, stoer, verlegen en volwassen werd.

Heel Nederland kende Bill's Bar

Discotheek: Bills Bar, Markelo

Herinnering van: Jantien Bussink

Favoriete plekje: de kelder

Uitleggen waar Markelo ligt als je in het westen des lands bent? Meestal hoeft dat niet. Markelo wordt in een adem genoemd met Discotheek Dieka van de Kruusweg, en Bill’s Bar. ‘Bestaat dat nog, dat Bill’s Bar?’, is standaard de volgende vraag...

Volledig scherm Bills bar in oude tijden © facebook

Het is 6 november 2013 en een siddering gaat door Markelo na het horen van het nieuws: Bill’s Bar is failliet. Het bezoek liep al jaren terug, meer discotheken in de regio hadden er last van. Aan de Taets van Amerongenstraat ging het niet meer.

In de hoogtijdagen stond je eerst nog een half uur te blauwbekken op straat op de stoep. De zaak zat zo vol, dat het wachten was tot er weer mensen naar buiten gingen, voor weer nieuwe gasten naar binnen mochten. Sommigen bleven maar in de bus zitten, gasten die niet meer binnenkwamen lieten zich doorrijden naar de Oude Rijssenseweg, naar Dieka.

Volledig scherm Het oude logo © Jantien Bussink Eenmaal binnen was je jas wegbrengen een hele uitdaging. Schuiven in de gang, op weg naar de zaal van je voorkeur. Eerst een drankje met vrienden en vriendinnen, een passoa-jus, bessen puur, of ‘gewoon’ bier aan de bar in de live-zaal, of op het balkon. Waar iedere week weer een topcoverband stond. Met af en toe een ‘grote naam’, bekend uit programma’s als Idols en The X Factor.

Rondje lopen, even naar de jaren ’80-zaal, of het rockcafé, dat later werd omgedoopt tot piratenbar waar gezongen werd over een witte eend op het midden van de weg en andere geheime zenderhits. Vervolgens door naar de après ski-bar.

Onderweg ouwehoerend met vrienden en bekenden. De avond werd altijd al draaiend op de dansvloer in de kelder afgesloten, waar het feest nog een uurtje doorging als het feest in de zalen boven al was afgelopen.

Alles gaat voorbij, die tijd komt niet meer terug. Wie wel terug is, is oud-dj Robert Völkers. Hij zwaait samen met kok Dennis Hendriksen de scepter over discotheek en bijbehorend restaurant, die de oude naam De Kroon heeft gekregen. De disco is eens per maand weer open, voor themafeesten en bijzondere acts. Zoals toen zal het niet meer worden. Maar wie weet wordt het wel veel beter.

De nekklem van Jarno Harms bij Groothuis

Discotheek: Dancing Groothuis, Hengelo

Herinnering van: Martijn Bekhuis

Favoriete plekje: Arena

Zo’n twintig jaar geleden ging ik samen met de vrienden van weleer wekelijks van Wierden naar Groothuis, in Hengelo. Lekker goedkoop zuipen, met vaak onnavolgbare muntenacties. Wie koopt er tien munten voor vijftien gulden, als je er vijftig voor veertig gulden kunt kopen? Er werd dus flink gelapt. Een broekzak vol munten, man wat een lekker gevoel was dat.

Volledig scherm Discotheek Groothuis in Hengelo © Facebook

In het begin gingen we braaf om toerbeurt met de auto, je parkeerde de geleende auto van je ouders aan de overkant. Een drassige plek met garageboxen, annex onschuldige 'afwerkplekken'.

Voorbij de kassa kwam je gelijk in een memorabel duister stinkhol, de boerenzaal. Daar zaten vaak een paar stoere knapen op de bar om, Ad Fundum, de ‘zevendronk’, te ondergaan. De huig open en op het opzwepende geluid van Jovink zeven gele rakkers wegtikken. Na de zevende moest menigeen als een idioot richting de drukke Oldenzaalsestraat om het goudgele vocht aldaar uit te braken. Kortom, een kansloze avond lag weer in het verschiet.

Volledig scherm Groothuis van de buitenkant © Facebook

De bob dronk overigens net zoveel cola als de rest bier, suiker was toen nog gezond. En dat begon te vervelen in een tent als deze. Zonder bier hield je het gewoon niet vol. Dus, bijbaantjes werden uitgebreid, trein heen, taxi terug, 100 gulden aftikken. En dat wekelijks..

Ondertussen maakte Jarno Hams als uitsmijter furore. Alhoewel, bij het minste of geringste werd je, onder luid gejuich van het dronken publiek, met een nekklem naar buiten gedirigeerd. De Sjonnies speelden nog een keer de Bostella, en een half uurtje later stond je weer net zo makkelijk in de Arena.

De Arena; draaiende dansvloeren (meiden kwamen dus vanzelf voorbij), achteloos gelebber aan de bar, 99 Luftballons. Het kon allemaal in Groothuis. Een avond was pas geslaagd na twintig bier en een rondje om de garageboxen. De volgende ochtend ging om 08.00 de wekker weer. Tijd om te voetballen.

Stappen in Las Vegas van de Achterhoek

Discotheek: De Pauw, Groenlo

Herinnering van: Fardau Wagenaar

Favoriete plekje: hiphoppen en housen op de dansvloer

Volledig scherm De Pauw bij een reünie. © Facebook Houthakkersblouse van de Zeeman, All Stars en Levi’s-spijkerbroek. Een 501 natuurlijk, rood label op de kontzak, niet oranje. Hiphoppen, 'Pump up the Jam!'. Meisjes op de dansvloer, lonkend naar de jongens met hun meters bier aan de bar. Woedende blikken naar de plaatselijke dj, die er elke week zijn favoriete ‘Summer of 69’ in gooide. ‘Daar kun je niet op dansen, man!’.

Buiten uitpuffen, coole houding natuurlijk, hangend tegen de muur, met honderden voor de deur, sigaretje erbij. De Pam Pam aan de overkant, de disco voor de alto’s.

Wij Pauw’ers deden niet aan vage muziek, we waren pop, hiphop en later house. De All Stars werden blokhak, de spijkerbroek een ultrakorte hotpant. ‘James Brown is dead’ en ‘I am the one and only dominator’.

Het Las Vegas van de Achterhoek, het gigantische City Lido voor de stappers van buiten, De Pauw vooral voor de locals uit de stad Groenlo en de omringende dorpen. Zo druk, dat je soms nog bij de uitgang stond, maar je veel te lange haar al binnen was, meegesleurd door de meute in dat kleine gangetje. Elke vrijdag, zaterdag en een klein plukje ook op zondag. Hoe het er van binnen uit zag? Niets bijzonders. Het ging om de inhoud, om de dans, de sensatie, elkaar, het bier, de bessenjenever.

Volledig scherm Van de buitenkant © Facebook

Dan natuurlijk het glibberige trappetje, te glad om te blijven staan, een val, schaamte, geen beste eerste indruk. Toch die eerste blik, de gestolen zoen. Al die jaren later nog steeds de herinnering: weet je nog, toen bij De Pauw, daar waar het allemaal ooit begon?

Kerk in Enschede als zevende hemel

Discotheek: de Zevende Hemel

Herinnering van: Joost Dijkgraaf

Favoriete plekje: voorcafé

Als in m’n ogen dicht doe sta ik er zo weer, buiten in de vrieskou. De rij is lang en krult net het hoekje om van het straatje met café De Buurvrouw. Vurig hoop ik dat uitsmijter Rein me niet meer herkend vorige keer en nu wél binnenlaat.

Niet dat ik een toegangsverbod had, in die jaren ging je gewoon al stappen voor je achttiende. En dus het dus altijd spannend in de rij. Met jaloerse blik keek ik wel eens naar die meiden die de rij voorbij glipten, de uitsmijter kusten en gratis naar binnen liepen.

Volledig scherm Het voorcafé © Facebook

Eenmaal binnen ging het voor mij meestal als volgt: jas droppen (rechts) en door de openslaande deuren het voorcafé in. Het warme bad tegemoet. De indringende lucht daar - een combinatie van zweet, sigarettenrook, verwarming en drank - sloeg direct op je koude gezicht. Ik vond het heerlijk.

Tegenover de bar in het voorcafé stonden overal banken. Niemand die het in z'n hoofd haalde erop te gaan zitten. Nee, want je hoorde te staan op die banken, en te dansen. Waarom? Geen flauw idee, maar het hoorde nu eenmaal zo.

De witte muntjes, vanaf verdieping drie neerkijken op de dansvloer, biertjes of bongootjes halen bij Martin en Krijn, de latere R&B-zaal, buiten zoenen om de hoek: herinneringen aan de Zevende Hemel zijn legio en legendarisch.

Volledig scherm De ingang van de zevende hemel © Facebook

De disco aan de Stadsgravenstraat was jarenlang voor mijn generatie de uitgaansgelegenheid in Enschede. Zeker voor pubers was de omgebouwde kerk een eerste kennismaking met uitgaan. Het PAC-feest (ook legendarisch) werd namelijk elke schoolvakantie speciaal voor pubers georganiseerd wiens hormoonhuishouding alle kanten opvloog.

Die eerste dinsdag in de vakantie gold in brede kring als uitgelezen kans om ein-de-lijk die move te maken naar dat ene meisje. De naam 'PAC-feest' kreeg in de volksmond dan ook al snel een hele andere betekenis.

Later wilde de formule in de kerk niet meer aanslaan, wie er ook eigenaar werd of wat er ook gebeurde. Eigenlijk nog altijd doodzonde, gezien de fraaie locatie in de Enschedese binnenstad.

Met vetkuif naar De Lantaarn

Discotheek: De Lantaarn, Hellendoorn

Herinnering van: Dick Janssen

Favoriete plek: backstage, in de alternatieve woonkamer

Even dacht ik in de jaren vijftig te zijn beland. Kreeg een vetkuif aangemeten en maakte een van de eerste legendarische optredens mee in de oude Lantaarn, nog op de grens van de dorpen Nijverdal en Hellendoorn.

De Gigantjes met als boegbeeld zangeres Mieke en haar torenhoge suikerspinkapsel. Niet lang daarna volgde de verhuizing naar het vroegere parochiehuis van ‘Heldern’ en werd de Lantaarn definitief dé rock-‘n-roll hang-out van het oosten.

Je ging er naartoe voor de artiesten. De Texaanse gitaarrocker Evan Johns, die plaatselijk wereldberoemd was en na een fles whisky en wat stickies bekende dat hij ’t liefst in de jaren vijftig het rock-‘n-roll beest had willen uithangen. Het liep slecht met 'm af…

Volledig scherm © Facebook

Volledig scherm © Facebook Ook met Lester Butler, de voorman van the Red Devils, wier smerige blues de Lantaarn als gegoten zat. ,,Ik zou wel hier in Hell and Doorn willen leven. Het is hier zo relaxed, vergeleken met Los Angeles’’, zei hij ’s nachts backstage, nadat we de hele koelkast van bier beroofd hadden.

Iedereen uit de buurt kwam er en viel in de nacht weer naar buiten. Tot er de klad inkwam, live muziek was niet meer zo levend. En nu lees ik dat zoons Bas en Lars Telgenkamp van de oorspronkelijke uitbaters Rob en Brendy de Lantaarn nieuw leven willen inblazen. En wie treden er uitgerekend op Koningsdag op? Het Amerikaanse rootstrio the Paladins, dat in de hoogtijdagen al meerdere malen het dak van de tent afspeelde.

Voor Henny Spencer naar de kelderdisco

Discotheek: Walk in, Enschede

Herinnering van: Gerben Kuitert

Favoriete plekje: strategisch plekje aan de bar (met goed zicht)

Volledig scherm © Facebook

Discotheek Walk In was in de jaren zeventig van de vorige eeuw de hang-out voor ‘soulkickers’ in Enschede; voor de dragers van spijkerbroeken met wijde pijpen, schoenen met bolle neuzen, getailleerde blouses en korte leren jasjes.

Volledig scherm © facebook Het was in de tijd dat Ferry Maat op donderdagavonden honderdduizenden luisteraars trok met zijn Soulshow op de TROS-radio. Het Enschedese uitgangscircuit was duidelijk gesegmenteerd. Soulkickers gingen naar disco Lucky Star in de Noorderhagen of naar de Walk In, spijkerpakkenvolk naar Srgt. Pepper of Booms Café en de hasjrokers lurkten aan een joint in jongerencentrum De Kokerjuffer.

Diskjockey Henny Spencer draaide in kelderdisco Walk In aan de Stadsgravenstraat – pal naast café Het Bolkwerk –muziek van James Brown, The Tramps, Earth Wind & Fire en Kool & The Gang.

Boven stond uitsmijter Salomon aan de deur. Een gedrongen ‘kleerkast’ met Indische roots, over wie het verhaal ging dat hij een glazen oog had. Hij zou het kunstoog hebben overgehouden aan een confrontatie met een geweigerde bezoeker, waarbij deze met gebalde vuist door het ruitje in de zware toegangsdeur van de disco had geslagen. Ik heb Salomon nooit durven vragen of het klopte, dat verhaal over z’n oog...

Salomon slaagde er overigens niet altijd in om vechtersbazen buiten te houden, want Walk In was zo af en toe ook het toneel van een stevige knokpartij. Het was geen reden om op zaterdagavond niet naar Walk In te gaan, want in de disco kwamen de mooiste meisjes van de stad.

Die stonden daar in strakke jurkjes op de dansvloer en lieten hun ‘bessen met ijs’ graag door ons betalen. Als het met kranten bezorgen verdiende weekloon van 25 gulden op was, fietsten we naar huis. Zonder, of met meisje op de bagagedrager. Bij geen succes wachtte volgende week een nieuwe kans.