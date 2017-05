Hittegolf in Twente? 6 creatieve tips voor de nodige verkoeling

ENSCHEDE – Zonaanbidders komen dit weekend niks tekort in Twente. Het kwik gaat stijgen tot misschien wel boven de dertig graden, met een zomerse zaterdag én zondag in het verschiet. Maar van die tropische temperaturen springt niet iedereen een gat in de lucht. Vijf niet alledaagse tips voor als je dit zomerse weekend wat verkoeling zoekt in Twente.

1. Ga skiën of duiken!

Ja, het kan echt. De lange latten onderbinden in Twente, terwijl de temperatuur richting de dertig graden gaat. Bij SnowiseSports in Deurningen kun je het hele jaar door skiën en snowboarden op een oneindige piste. De indoor skibaan aan de Deurningerstraat is zaterdag gesloten, maar zondagochtend geopend.

IJsbaan Twente en de skibaan van skicentrum Moser in Enschede zijn rond deze tijd van het jaar gesloten, maar de skibaan is wel geopend voor tubing: in een opblaasbare band zo hard mogelijk naar beneden glijden. Bij Go-Planet in Enschede is een indoor duiktoren van maar liefst tien meter hoog, waar je je letterlijk kunt onderdompelen in verkoelend water en zelfs een duikbrevet kunt halen.

2. Maak een wandeltocht (of rit op fiets)

Wandelen tijdens een hittegolf? Maar daar krijg je het toch alleen maar warmer van? Het ligt voor de hand om elke vorm van beweging uit de weg te gaan tijdens een zomerse dag. Maar als je een goede route met veel bebossing uit zoekt, biedt die veel schaduw en verkoeling.

In deze regio zijn er op plekken als de Holterberg op de Sallandse Heuvelrug en Herikerberg tussen Goor en Markelo tal van wandelroutes te lopen. Tussen de bossen, met hoge bomen en dus veel schaduw. Neem wel een flesje water of iets dergelijks mee, want het lichaam heeft dat extra vocht op een warme dag hard nodig.

Plan je wandel- of fietsroute via de kaart hieronder, met daarop alle hoge bomen in Nederland.

3. Verkoeling voor de viervoeter

Niet alleen mensen hebben af en toe de behoefte aan een plons in het water, ook honden kunnen wel wat verkoeling gebruiken. Op verschillende landgoederen en natuurgebieden in Twente zijn losloopgebieden voor de trouwe viervoeter, waar de dieren een duik in het water kunnen nemen. Op Landgoed Twickel is zo'n gebied, waarbij eigenaren zich vooraf wel even moeten melden bij de balie: "Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt", vertelt een woordvoerder van Landgoed Twickel. "Heel veel water is er niet, maar wie wil, mag zijn hond er in laten."

Ook op het Hulsbeek in Oldenzaal, Het Lutterzand in de Lutte, de wandelroute in het buitengebied van Haaksbergen en in het Teesselinksveld/Kattebos in Nijverdal mogen honden in bepaalde gebieden vrij rondlopen waar water aanwezig is. In Neede is er zelfs een heuse hondenspeeltuin, met een zwemvijver voor de dieren.



Zwembaden organiseren af en toe ook een middag waarop honden in het water mogen. De 'doggyplonsdagen' zijn echter vaak aan het eind van het zomerseizoen, zodat andere badgasten niet in de hondenharen drijven.

4. Een naaktstrand

Het is misschien niet de meest gebruikelijke manier van aan het water liggen, maar bij een naaktstrand is te warme kleding geen issue. In Enschede is er zelfs een heuse naturistenvereniging: Ostana. Op Het Slagersmaat heeft de vereniging een vijver middenin het Twentse landschap. Ook op het Rutbeek en het Aamsveen is er een plek voor naturisten.

Je moet misschien wel even een mentale drempel over om in adamskostuum op pad te gaan, maar last van een te warm shirt of plakkerige sokken heb je op een zomerse dag dan zeker niet.

5. IJs?

De lokale ijsboer weet iedereen met dit zomerse weer wel te vinden. Maar wat nou als je zo dol bent op ijs, dat je er ook echt alles over wilt weten? In Hellendoorn kunnen de liefhebbers terecht bij het Bakkerij-en IJsmuseum.

In hartje Hellendoorn kun je met eigen ogen zien hoe er vroeger ijs werd gemaakt door Gerrit Valk, die met zijn ‘IJs van Valk’ tot aan de jaren tachtig van de vorige eeuw een begrip was in deze regio en ver daarbuiten. Oude ijsmachines en bakfietsen waarmee het ijs vroeger werd bezorgd, springen in het oog. En voor de nodige verkoeling kun je natuurlijk een ijsje scoren.

6. Ga winkelen!

Als er ergens een (te) goede airconditioning is, dan is het wel in kledingzaken en supermarkten. Voor wie de verzengende hitte uit de weg wil gaan, is dit weekend dus een uitgelezen mogelijkheid om de voorraadkast bij te vullen of die nieuwe zomeroutfit te scoren. Tips zijn het overdekte winkelcentrum de Klanderij aan het Van Heekplein in Enschede, Plein Westermaat in Hengelo of de woonboulevard in Almelo.

Pas op als je na te hebben rondgesnuffeld in de winkel de buitenlucht weer in loopt: de klap van de plotselinge hitte kan hard aankomen.

De weersvoorspellingen voor aankomend weekend: