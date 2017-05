Op deze plekken kun je de komende tijd een Twents tentfeest vieren

ENSCHEDE - De echte liefhebbers hebben er bijna een jaar op moeten wachten, maar vanaf dit weekend barsten de vele Twentse tentfeesten weer los. Het Zomerfeest in het buurtschap Wiene Zeldam in de gemeente Hof van Twente bijt dit jaar het spits af en gaat deze vrijdag van start. Maar er is de komende maanden in Twente en de Achterhoek nog veel meer te doen.