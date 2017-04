Op deze plekken vind je de lekkerste friet van onze regio

Ook Cafetaria De Meyboom in Nijverdal scoort goed in de lijst van beste frietzaken van Nederland: de Nijverdalse patatzaak staat op plek 35 in de lijst, goed voor een 8,5. "Iets dunner gesneden friet met een mooie en lekkere krokante korst. Friet is aan de hartige kant. Er mag best iets minder zout op. Wel heel aangenaam geprijsd", aldus de jury.