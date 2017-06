Politie schiet tekort op platteland: 'Criminelen hebben vrij spel'

ZWOLLE/LELYSTAD – Het platteland dreigt een ‘luilekkerland voor criminelen’ te worden waar boeven ongestoord hun gang kunnen gaan. Omdat de politie zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot stadspolitie is er een ‘politieloos platteland’ ontstaan, met weinig toezicht en lange aanrijtijden. Het probleem speelt vooral in de oostelijke en noordelijke provincies.

Dat stellen de twaalf Nederlandse commissarissen van de koning (CvdK’s) in het rapport ‘Vanaf de zijlijn bekeken’, dat in handen is van de Stentor. Hierin laten zij hun licht schijnen op het functioneren van de politie in hun provincie.

Focus op steden

De commissarissen vinden dat de politie zich te veel heeft teruggetrokken van het platteland en haar vizier vooral op de steden heeft gericht. "Sinds de vorming van de Nationale Politie worden prioriteiten landelijk bepaald”, zegt Verbeek. "Hierdoor ligt de focus steeds meer op de steden en is er te weinig aandacht voor het platteland. Terwijl zware criminaliteit juist naar het platteland verschuift. Tegen die groei is het landelijke gebied nu niet opgewassen; er zijn veel te weinig agenten beschikbaar.”

Vrij spel

Als voorbeeld noemt het rapport de vierhonderd vakantieparken in Gelderland. In sommige parken hebben criminelen vrij spel. De commissarissen spreken van sociale problematiek, illegale prostitutie en uitbuiting. ‘Als je als crimineel carrière wil maken, doe je er verstandig aan naar landelijke gebieden te gaan, daar is nauwelijks politie’, schrijven ze.