Recreatiewoningen in Twente vooral gezien als investeringsobject

De markt voor vakantiehuisjes wordt krapper, ook in Twente. Op de makelaarssite Funda staan momenteel nog geen 200 recreatiewoningen te koop. "Dat was een paar jaar geleden meer dan het dubbele", zegt Paul Schuttenbelt, eigenaar van Uw Buitenhuis.nl.

Investeringsobjecten

Schuttenbelt schat, dat momenteel ongeveer 70 procent van de recreatiewoningen die in Twente worden verkocht, investeringsobjecten zijn. "Met zes procent rendement is het een heel aantrekkelijk alternatief voor sparen. Je gebruikt de woning zelf en verhuurt hem."

Veel Twentse recreatiewoningen bevinden zich op parken op korte afstand van de A1, met name in de gemeenten Rijssen-Holten, Hof van Twente en Hellendoorn. De populairste prijsklasse is die tussen 150.000 en 200.000 euro. ,,Het gaat momenteel hard, vooral nieuwe woningen", zegt Schuttenbelt.