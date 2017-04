Red Bull wil Nederlandse club. FC Twente of Heracles Almelo in beeld?

ENSCHEDE/ALMELO – Red Bull heeft interesse in overname van een Nederlandse club. Dat zei Jan Smilde, directeur Red Bull Nederland, maandag bij BNR. Red Bull is al eigenaar van vier voetbalclubs: RB Leipzig (Duitsland), Red Bull Salzburg (Oostenrijk), Red Bull Brasil en New York Red Bulls. Jan Smilde wil ook graag een Nederlandse club ‘vleugels geven’.

Hij hoeft in ieder geval niet aan te kloppen bij FC Twente of Heracles Almelo, blijkt uit reacties van beide Twentse clubs. Hoewel een jaar of tien geleden Red Bull al eens belangstelling toonde voor FC Twente: “Dat was via een tussenpersoon”, herinnert zich Jan van Halst, tegenwoordig directeur en destijds commercieel manager van de Enschedese club.

Club én stadion

“We hebben het toen direct afgekapt, want Red Bull wilde ook de naam van de club en stadion. Nu hoeven ze ook niet bij ons te komen", is Van Halst resoluut. "We hebben het net weer op de rit, gedragen door de gehele regio. We verkopen FC Twente niet aan een commerciële club.”

Geen optie