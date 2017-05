Slimme airbagdieven teisteren Oost-Nederland

Afgelopen nacht werden in Heerde 8 diefstallen gemeld. De nacht ervoor was het in Zutphen zeker 3 keer raak en nog een nacht eerder was Deventer aan de beurt met maar liefst 12 diefstallen. De politie in Rijssen-Holten waarschuwt inwoners inmiddels ook na inbraken in Almelo en Hengelo afgelopen week.