Tesla die op A1 op vrachtwagen botste 'reed op automatische piloot'

De bestuurder van de vrachtwagen moest uitwijken voor een invoegende collega. Hij had het idee dat de Tesla nog ver genoeg achter hem zat om af te remmen maar toch voelde hij even later dat hij aangereden werd. De bestuurder van de vrachtwagen hoorde later van de Tesla-chauffeur dat hij de automatische piloot had ingeschakeld, meldt de Telegraaf.