Toerist geeft meer uit in Overijssel

Dat is 5 miljoen euro meer dan in 2015 en wordt vooral veroorzaakt door de groei van hotelovernachtingen. Dat blijkt uit de Regiomonitor Overijssel, een onderzoek van MarketingOost en provincie Overijssel.

Groei

Twente en de Heuvelrug hebben hun marktaandeel in de Overijsselse vrijetijdssector met ruim vijftig procent van de bestedingen in de provincie verder versterkt. “Om deze groei voort te zetten, focussen we in Nederland op het aantrekken van nieuwe doelgroepen en richten we ons op zowel de Duitse als Vlaamse markt”, aldus Quirine ter Haar, merkleider van Twente Marketing.