Twents-Achterhoekse kledingwinkel Tuunte wil Randstad veroveren

ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Het Twents-Achterhoekse winkelbedrijf Tuunte wil de komende jaren groeien van 40 naar 70 winkels, in heel Nederland. Vorige week opende Tuunte in Maassluis. De strategie is simpel: de Randstad wordt veroverd met typisch Oost-Nederlandse eigenschappen als eerlijkheid, rust en vriendelijkheid.

‘Mode voor het hele gezin’, was jarenlang de slogan van Tuunte. “Wie wil dat nou nog?” is de reactie van Louis van Andel. Hij is sinds vier jaar directeur bij het kledingbedrijf en heeft het roer radicaal omgegooid. “Je gaat toch niet met het hele gezin kleding kopen? Moderne vrouwen zijn geen verlengstuk van het gezin, die willen als individu serieus genomen worden. Daar spelen we nu op in.”

Herenkleding doet Tuunte niet meer, kinderkleding nog wel maar alleen in de filialen waar daar duidelijk behoefte aan is. De focus komt te liggen bij vrouwen. Gewone, Nederlandse vrouwen die er op ieder moment van de dag goed uit willen zien, maar daar niet de hele dag mee bezig willen zijn omdat ze nog wel iets anders te doen hebben. Zoals werk, gezin en een sociaal leven.

De degelijke en goedkope uitstraling van de winkels, in blauw en oranje, is overboord. Het nieuwe Tuunte oogt vriendelijk, licht, ruim en eigentijds. Geen schreeuwende reclame of keiharde muziek. Van Andel legt de filosofie uit: “Tuunte betekent eigenlijk ‘tuintje’ en dat vind ik wel een mooie metafoor voor een modezaak. Je hebt dingen die elk jaar terugkomen en daarnaast éénjarigen die even leuk zijn, maar ook weer vergaan. Je hebt dingen die kleur brengen en dingen die de achtergrond rustig houden. Die mix zorgt dat er het hele jaar iets te beleven valt maar dat het altijd vertrouwd is.”

Volgens Van Andel moet oostelijk Nederland nog wennen aan de nieuwe weg: “Hier kleeft het oude imago nog te veel aan ons. Tuunte zat werkelijk overal in Twente en de Achterhoek, om de zeven kilometer vond je zo’n blauw-oranje winkel. We hebben nu een flink aantal kleine vestigingen in dorpen en kleine winkelcentra gesloten. Vrouwen kopen òf online, òf gaan een dagje shoppen in een stad met een goed winkelaanbod. Daar moeten we dus aanwezig zijn. We willen op A1-lokaties zitten.”

