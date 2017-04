Twentse vrouwen met borstkanker kiezen vaker voor amputatie

HENGELO/ENSCHEDE - Vrouwen met borstkanker worden in de regio Twente weinig borstsparend geopereerd. Bij zowel ZGT als MST kiezen patiënten vaker voor een borstamputatie dan elders in het land.

Eerder deze week bleek uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat bij ZGT relatief weinig borstsparend wordt geopereerd. Dat geldt ook voor MST in Enschede, blijkt uit cijfers die beide instellingen deelden met deze krant. Het aantal borstsparende operaties in deze ziekenhuizen ligt zo’n tien à twintig procent lager dan de landelijke cijfers.

Gissen naar verklaring

ZGT geeft aan na zorgvuldige uitleg aan de patiënt, de keuze van de patiënt te respecteren. ,,Van oudsher kiezen vrouwen in Twente vaker voor amputatie in vergelijking met de rest van Nederland”, laat mamachirurg Daniëlle de Leeuw van het ZGT weten. Ze tekent daarbij aan dat dit alleen geldt in die gevallen dat de vrouwen een keuze hebben. Dat is niet altijd zo.

De ziekenhuizen gissen naar een verklaring. Zijn patiënten in Twente ouder? Gaan ze te laat naar de dokter? Of krijgen zij onvoldoende voorlichting? Er is nog geen eenduidige verklaring.

Quote Van oudsher kiezen vrouwen in Twente vaker voor amputatie in vergelijking met de rest van Nederland Daniëlle de Leeuw, mamachirurg ZGT

Veiliger

Toch is het wel aan het veranderen. Twentse vrouwen kiezen steeds vaker voor een borstsparende operatie. ,,Bij een eerste gesprek blijkt vaak dat vrouwen het idee hebben dat een amputatie veiliger is. Wij proberen ze duidelijk te maken dat dit niet per se zo is,” is de ervaring bij ZGT.

Ook bij MST is deze geleidelijke verandering te merken. Het kan te maken hebben met een betere voorlichting, denkt Lars Wormgoor van MST. ,,Daar zetten wij de laatste jaren erg op in.”

'Niet negatief'

Volgens Marga Schrieks van Borstkanker Vereniging Nederland hoeft het hoge aantal borstamputaties in de regio niet per se te worden gezien als iets negatiefs. ,,De ene behandeling is niet per se beter dan de andere. Aan borstsparende operaties kleeft ook het nadeel van bestraling. Soms hebben vrouwen dan liever een borstamputatie.”