Vliegveld Münster ziet aantal reizigers met een derde stijgen

Volgens FMO ligt het aantal passagiers in de vakantiemaand juli dit jaar ruim 33 procent hoger dan in dezelfde maand in 2016. Afgelopen juli werden 127.600 passagiers geteld. De laatste keer dat de luchthaven zoveel passagiers in een maand telde, was zes jaar geleden. In de eerste zeven maanden van dit jaar kozen 512.000 mensen voor een vlucht via FMO. Ten opzichte van vorig jaar is dat een groei van 75.500 passagiers.