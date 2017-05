Wat vindt u van de Agenda voor Twente?

LezerspanelHet lezerspanel van De Twentsche Courant Tubantia geeft regelmatig hun mening over actuele maatschappelijke onderwerpen in de vorm van een enquête of onderzoek. Naast de leden van het lezerspanel worden ook niet-leden opgeroepen de vragenlijst online in te vullen. De Agenda voor Twente is zo’n actueel onderwerp, waarbij we op zoek zijn naar uw mening .

De Agenda voor Twente is een gezamenlijk investeringsprogramma van de veertien gemeenten in Twente. Die hebben in de periode 2008-2017 circa 80 miljoen euro uitgegeven aan projecten die Twente in sociaaleconomisch opzicht moeten versterken.

Aan het einde van het jaar loopt deze Agenda voor Twente af. De gemeenten in de regio moeten nog voor de zomervakantie besluiten of zij voor de periode 2017-2022 een nieuwe Agenda voor Twente opstellen en of zij daar gezamenlijk 5 euro per jaar (7,50 euro per inwoner, totaal circa 25 miljoen voor vijf jaar) voor willen uittrekken. Dat geldt moet uit de eigen gemeentelijke begroting komen.

Ja of nee

De projecten die hiermee zouden moeten worden gefinancierd komen volgens een bestuurlijk voorstel uit vier zogeheten actielijnen (Techniek als motor, Arbeidsmarkt en talent, Bereikbaarheid en vestigingsklimaat en Duurzaamheid en circulaire economie). De gemeenteraden in Twente moeten daar de komende weken ja of nee tegen zeggen.

Vragenlijst

De redactie van De Twentsche Courant Tubantia is benieuwd hoe u tegen deze Agenda voor Twente aankijkt. In welke zaken zou moeten worden geïnvesteerd? Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Deelname is mogelijk tot en met zondag 11 juni.

De resultaten zullen daarna aan een aantal Twentse bestuurders worden voorgelegd. Dat gebeurt na een reeks verhalen over de Agenda voor Twente in onze krant, te beginnen op deze zaterdag 20 mei.