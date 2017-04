Werkloosheid daalt in deze regio sneller dan landelijk

In Twente en de Achterhoek zijn het aantal ww-uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden afgenomen met respectievelijk 15,9 procent (3074) en 18 procent (1500). De landelijke daling is 11,8 procent. Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag presenteerde.

Horeca

Bij de start van het horecaseizoen ziet het UWV vooral ook voor 50-plussers meer kansen op een baan in deze sector. “Mensen hebben meer te besteden en gaan vaker buiten de deur eten. De werkgelegenheid in de horeca neemt toe. Het hoge personeelsverloop en het tekort aan personeel zijn speerpunten voor Koninklijke Horeca Nederland. Een mogelijke oplossing is meer 50-plussers aan te nemen. Nu is slechts een op de tien werknemers in de horeca ouder dan 50 jaar”, aldus het UWV.