Wie redt zeilschip de Tukker?

HENGELO / DEVENTER - Zeilschip de Tukker ligt in de Deventer haven. Ruim twintig jongeren volgen er een activeringstraject. Maar het schip zelf moet alle zeilen bijzetten om te blijven bestaan. De organisatie zit met de handen in het haar: wie redt de Tukker?

Het zeilschip werd jarenlang gebruikt door de Hengelose jongerenorganisatie Jarabee, maar werd in 2014 verkocht. Het is maar de vraag of zeilschip De Tukker volgend jaar nog ingezet kan worden om jongeren op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan. Hoewel tientallen jongeren terugkijken op een succesvolle reset van hun leven blijkt het voor de bemanning van het zeezeilschip lastig laveren tussen alle zorgaanbieders en verschillende gemeenten door.

De vier ton om het schip weer zeewaardig te krijgen is wel bij elkaar te sprokkelen, is Jelle Stegenga overtuigd. Maar het is het kip of het ei. ,,Sponsors willen zeker weten dat we voor de komende drie jaar de exploitatie rond hebben en gemeenten of zorgaanbieders die een contract willen afsluiten willen weten dat we gaan varen.’’

En waar de –meest- mannen die al jaren met het schip varen eerder te maken hadden met een Rijk en daarna twaalf provincies moeten ze nu honderden keren hetzelfde verhaal vertellen aan gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. “De transitie is net geweest, de verkiezingen komen eraan. Niemand wil zich vastleggen’’, is de bemanning wanhopig.

,,We zijn blij met elk advies. Willen ook veranderen of aanpassen. Maar we weten het even niet zo goed’’, zegt Stegenga. “Dit is geen luxeplek. Geen douche, geen warm water’’, laat Stegenga zien. Veertien kooien in een ruimte, sommigen niet eens zo lang als een puber van nu is. Het is hard werken op het schip. Samenwerken, verantwoordelijkheid moeten nemen, overleggen.

