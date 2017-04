Zorgboeren in Twente onder druk: '30 euro per dagdeel voor oudere kan er niet uit'

Krap

De gemeenten hebben sinds vorig jaar de geldkraan fors dichtgedraaid. Met name het geld dat voor de dagbesteding van ouderen wordt betaald, is met ruim 40 procent verminderd. Enkele andere onderdelen worden met een kwart gekort. Omdat de ene zorgboer vooral in de jongeren zit en de andere meer in de ouderen, hebben niet alle zorgboeren evenveel last. Maar wie in de ouderen zit, heeft het moeilijk. Voor dertig euro per dagdeel een demente oudere opvangen, dan kan nooit uit, vertelt onder meer Gea ter Heide, van zorgboerderij Hendrikahoeve in Haaksbergen. Ze is actief in de koepel van zorgboeren. Volgens haar lijden veel boeren in stilte. "Het gaat zoals ook vroeger op het platteland. Veel boeren durven er niet voor uit te komen dat ze in de problemen zitten. Ze hebben al heel lang contacten met hun klanten en willen ze niet teleur stellen. Maar feitelijk zijn ze vrijwilliger op hun eigen bedrijf en teren ze in op hun vermogen.’’