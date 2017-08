10 absurde reisklachten: Kunnen jullie die siësta niet afschaffen?

7. Samen in bed

Een koppel vroeg bij de boeking om een kamer met twee bedden. Bij aankomst in het hotel bleek dat er een kingsize bed in de kamer stond. ,,Volgens de klant waren wij daarom verantwoordelijk voor... de zwangerschap van de dame. Dat zou nooit zijn gebeurd wanneer ze een kamer met twee bedden hadden", zegt Braeckman.



8. De vloer is lava

,,Volgens de website was het dorpje waar ons hotel lag, gelegen naast een vulkaan. Correct. Maar toen we er aankwamen, was er geen lava te zien." Gelukkig maar. ,,Volgens ons was het geen vulkaan, maar een berg. We voelen ons bedrogen."



9. Onbegrepen

Een ander stel durfde de eerste dagen van zijn vakantie de kamer niet uit. ,,Aan de binnenkant van onze deur hing een kaartje: 'Do not disturb'. We dachten dat we de kamer niet uit mochten van het hotelpersoneel. We snapten niet waarom, want wanneer we naar buiten keken, was het erg druk rond het zwembad. Toen mijn man zich toch tot aan de receptie durfde begeven, deden ze alsof ze niet begrepen waar we het over hadden. De volgende dagen hebben we het 'verbod' genegeerd en zijn we toch uit onze kamer gekomen. Kan u ons misschien uitleggen wat hier de bedoeling van was?"



10. Geen rust, want mijn man is afgeleid

Voor een dame was de vakantie allesbehalve de zorgeloze week die ze gehoopt had. ,,Het strand bij ons hotel lag vol met vrouwen die in de zon lagen zonder bovenstukje. Mijn echtgenoot was voortdurend afgeleid door al die topless dames. Je kan je wel voorstellen dat ik daardoor ook niet meer rustig op het strand kon liggen." Of de echtgenoot het ook niet zo prettig vond, stond niet in de mail.