De mooie dorpen van het Italiaanse Molise

In Frosolone kun je nog de laatste messenmakers aan het werk zien, het dorp is beroemd om hun vakmanschap. Dat gebeurt in het messenmuseum, waar ze demonstraties en rondleidingen geven. Trotse mannen zijn het, met spierballen en een goed verhaal. ,,Wist je dat Mike Tyson zijn vrouw heeft vermoord met een mes uit Frosolone?'' vraagt een van hen in de werkplaats van het museum. Intussen slaat hij met wat mokerslagen een gloeiend stuk ijzer in model.



Verderop in de heuvels ligt Ferrazzano, een dorp van kantklossers en enkele enthousiaste ondernemers. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken om de streek weer aantrekkelijk te maken voor jongeren. De plannen variëren van een bibliotheek opzetten tot de bio-landbouw een impuls geven en misschien ook wat vertier verzinnen voor toeristen. Maar over die plannen is niet iedereen enthousiast. In Molise moet je niet zijn met wilde plannen, vindt een bewoner met een dromerige blik. ,,Een kabelbaan door de bergen? Workshops beeldhouwen of pasta maken? In Molise leven we het leven zoals het komt. Al eeuwenlang. 'Lass u munn cumm lu truove', zei mijn grootvader. 'Laat de wereld achter zoals je 'm vond.' Zoals het altijd was, is het goed. Het is onze kracht, en ook een beetje ons probleem.''