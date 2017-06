Efteling-abonnees enthousiast na eerste ritje in Symbolica, maar de muziek mag harder

Check je vertrek Let op: op deze dagen is het superdruk op Schiphol

28 juni In de maanden juni, juli en augustus reizen dagelijks zo’n 200.000 passagiers via Schiphol. Op sommige dagen is het drukker dan andere dagen. De luchthaven geeft daarom een globaal overzicht van de drukte (bij vertrek en aankomst) in de zomermaanden.