Hollands glorie: aan de Amsterdamse grachten

Hans AvontuurWij gaan naar de Eiffeltoren, Niagara Falls en de Chinese Muur. Toppers in eigen land, goed voor miljoenen gasten uit Azië en Amerika, laten we links liggen. Onterecht. Vandaag in onze zesdelige zomerserie: Amsterdam.

Op het bankje zit een oude man. Hij staart naar de overkant, waar 17de-eeuwse punt-, klok-, hals-, trap- en tuitgevels zich aftekenen tegen de Hollandse lucht vol schapenwolken. Straks wringen de auto's zich door het verkeer, rijden de trams rinkelend af en aan, zoeven fietsers over de bruggetjes én komen de toeristen.

Met tienduizenden tegelijk zullen bezoekers uit de hele wereld wandelend, fietsend en varend langs de Gouden Bocht, Het Kleinste Huis en De Magere Brug trekken. Maar nu nog niet. Op dit vroege tijdstip weerkaatsen voetstappen tussen de gevels, vaart een eenzame sloep voorbij en hoor je in de verte de klokken van de Westerkerk.

Terwijl de grachtengordel ontwaakt, heeft de man de tijd stilgezet. We zouden er een voorbeeld aan moeten nemen. Als de binnenstad straks tolt van bedrijvigheid en het dagelijkse leven in volle vaart voortdendert, even op de rem trappen. Pas op de plaats. Kijken en bewonderen.

De gevels lezen als een geschiedenisboek. Met stadspaleizen, patriciërshuizen, kantoren, warenhuizen, buurtcafés, kerken en omgebouwde pakhuizen. Alleen van hun decoraties word je al blij. De elegante krullen van de renaissance, de beeldhouwwerken in Louis XIV-stijl, de moderne koepel van Rietveld en de talrijke gevelstenen die iets vertellen over de mensen die er woonden: melkboer, slager, molenaar, handelaar, zeevaarder.

Grachtengordel

Nee, neem vooral géén reisgids mee. Die zal je vertellen over beroemdheden en over belangrijke gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden. Bewaar Peter de Grote, Vincent van Gogh, Michiel de Ruyter, Anne Frank, P.C. Hooft en al die anderen liever voor later. Om de grachtengordel te bewonderen zoek je als de oude man beter een bankje op of een van de talrijke terrassen. Liefst in de Jordaan, waar de grachten namen dragen van bloemen en de stad krimpt tot een dorp.

Natuurlijk, de idylle van oude huizen, water en bruggen wordt in het Amsterdamse stadshart geplaagd door een overschot aan auto's, scooters, fietsen, bakfietsen, boten, bootjes, bezoekers en bewoners. En om de grachtengordel een beetje lucht te geven, probeert de VVV gasten te verleiden met uitstapjes naar Amsterdam Beach (Zandvoort), Castles and Gardens of Amsterdam (Muiderslot) en Flowers of Amsterdam (Keukenhof). Prima. Maar niet op deze vroege ochtend.

Nu gaat het om dwalen langs de grachten op hun mooist. En af en toe uitrusten op een bankje in de zon.

