Hollands Glorie: geweldig goed gejat

Hans AvontuurWij gaan naar de Eiffeltoren, Niagara Falls en de Chinese Muur. Toppers in eigen land, goed voor miljoenen gasten uit Azië en Amerika, laten we links liggen. Onterecht. Vandaag in onze zesdelige zomerserie: Delfts blauw.

Zo goed als de Chinezen nu zijn in het kopiëren van succesvolle producten, zo goed waren de Delftse pottenbakkers in de 17de eeuw in het nabootsen van exclusief porselein uit de Chinese stad Jingdezhen. Het product werd nagemaakt, verbeterd en aangepast aan de smaak van de Europeanen. Briljante marketing maakte er vervolgens een succes van, maar daarover later meer.

Op naar Delft, waar van de 32 fabrieken uit de 17de eeuw er nog precies één over is: de Koninklijke Porceleyne Fles, of, voor buitenlanders, Royal Delft. Het is een fabriek en toeristische attractie in één. Met enige schroom stap je er als Nederlander over de drempel, want tja, Delfts blauw, dat zijn toch die borden die bij oma aan de muur hingen met een portret van een jonge Beatrix erop of met stichtelijke spreuken? Niet echt hip.

Zwart wordt blauw

Het is een wat wonderlijk bezoek. Gewapend met een audiospeler die uitleg geeft, gaat het door een combinatie van attractie, museum, historisch huis en fabriek waar gewoon wordt gewerkt. In het ene vertrek zie je gebruiksvoorwerpen van vroeger, in het andere de prachtige jurken van modeontwerpster Tess van Zalinge die zich door Delfts blauw liet inspireren, en in het volgende vertrek zit meesterschilder Leo met vaste hand een bord te decoreren.

Adem in. Zachtjes lopen. Niks zeggen. Als hij één foutje maakt, kan het bord meteen de prullenbak in. Het nog poreuze aardewerk zuigt de verf namelijk meteen op. Over verf gesproken: nooit geweten dat Delfts blauw met zwart wordt geschilderd. Pas bij het bakken, verandert dat in het kenmerkende blauw.

Hoe langer je bij de Porceleyne Fles rondloopt, des te meer het Delfts blauw gaat leven. De levensgrote kopie van De Nachtwacht (uitgevoerd met 480 tegels) springt natuurlijk in het oog en iedereen begrijpt de waarde van een vaasje uit 1697. Maar na verloop van tijd krijg je zelfs bewondering voor de grote protserige vazen met voor elke tulp een apart tuitje. Je gaat het ambacht zien, de moeilijkheid om zo'n werk te maken.

Borden van oma

En die borden van oma? Die hangen er gelukkig ook. Met afbeeldingen van de koninklijke familie, kersttafereeltjes en herinneringen aan belangrijke historische gebeurtenissen. De mooiste zijn van de Tweede Wereldoorlog. Die dragen trots en onverzettelijkheid in zich. 'Den vaderlandt ghetrouwe 1940 - 1945' en 'Eer aan Hollands vrouw voor volharding moed en trouw - 1944 winter 1945'.

Na afloop kun je de Keramiekroute volgen, terug naar de Delftse binnenstad. Onderweg passeer je onder meer lantaarnpalen, tegeltableaus en kunstwerken in Delfts blauw. Eindigen doe je dan het best bij Museum Prinsenhof, voor onder meer een tentoonstelling met uniek keizerlijk porselein uit de Chinese stad Jingdezhen.

Persoonlijke favoriet op de Keramiekroute: de Bonte Ossteeg. Hier bewijst kunstenaar Hugo Kaagman dat Delfts blauw wel degelijk opwindend kan zijn. Ga maar kijken.

Praktisch