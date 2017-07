Koffer inchecken wéér duurder: verdubbeling in twee jaar

In onderstaande infographic is te zien dat sommige vliegmaatschappijen de prijzen zowat hebben verdubbeld in de afgelopen twee jaar. De grootste stijger is KLM. Hier betaal je momenteel 25 euro voor het bijboeken van een koffer op een vlucht binnen Europa. Voor hetzelfde traject in 2015 kon een FlyingBlue member (gratis lidmaatschap) nog voor een tientje een koffer bijboeken. Gratis ruimbagage op Europese bestemmingen bestaat nog bi jBij Turkish Airlines, Aeroflot en Iceland Air.