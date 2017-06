Let op: op deze dagen is het superdruk op Schiphol

KaartjeIn de maanden juni, juli en augustus reizen dagelijks zo’n 200.000 passagiers via Schiphol. Op sommige dagen is het drukker dan andere dagen. De luchthaven geeft daarom een globaal overzicht van de drukte (bij vertrek en aankomst) in de zomermaanden.

Te zien is of het juist druk is met vertrekkende of aankomende vluchten. Zo wordt er in de maand juli topdrukte verwacht bij vertrek op vrijdagen, zondagen en maandagen. In augustus geldt dat juist voor de aankomende vluchten.

Toch kan het in dal- en piekuren drukker of juist rustiger zijn. Schiphol adviseert reizigers daarom op de tijd die de luchtvaartmaatschappij adviseert naar het vliegveld te komen. In de regel betekent dit twee uur voor vluchten binnen Europa en drie uur voor intercontinentale vluchten.

Geen trolley = voorrang

Schiphol doet deze zomer een test waarbij reizigers met geen tot weinig handbagage via een ander wachtgebied – het ‘no trolley’-wachtgebied – naar de veiligheidscontrole worden geleid. Dit geldt voor reizigers zonder trolley en met maximaal één kleine tas als handbagage. Het voordeel is dat je tijdens piekuren alleen in de rij staat met mensen die net als jij geen of nauwelijks handbagage bij zich hebben. Voor de mensen met een trolley is het de bedoeling dat hun rij juist korter wordt doordat alle ‘handtassen’ in een andere rij staan.