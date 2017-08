Met Fikkie of Luna op vakantie? Dit zijn de regels in het buitenland

praktischMet de hond op vakantie kan gezellig zijn, maar in sommige gevallen is het misschien beter om Fikkie of Luna thuis te laten om gedoe en boetes te vermijden.

Welk dier kan mee op vakantie?

Of jouw huisdier mee op vakantie kan, ligt vooral aan het karakter van je huisdier. Hondenkenner Martin Gaus:,,Honden zijn niet zo snel bang in een vreemde omgeving, die zijn meer gehecht aan hun baasje''. Voor een kat kan het daarentegen stress geven. Ofwel, een kat doe je er geen plezier mee, de hond volgt je het liefst op de voet.

Kijk ook naar de voorzieningen op je vakantiebestemming: is mijn trouwe viervoeter welkom op de camping of in het hotel? Er bestaan vakantiewebsites speciaal gericht op hondeneigenaren. Nog een belangrijke: wat moet ik van huis meenemen? In de supermarkt in Spanje is het assortiment namelijk kleiner dan bij ons. Neem dus voldoende mee. Denk aan genoeg voer, slaapmand, speeltjes, eventuele muilkorf en voor op de camping: een handige uitlooplijn. Voor reptielen, knaagdieren en fretten moet er een grote kooi in je auto passen, ook iets om rekening mee te houden.

Volledig scherm © Thinkstock

Regels in het buitenland

Voor honden, fretten en katten gelden in de Europese Unie dezelfde regels: het dier moet een Europees dierenpaspoort hebben, moet gechipt zijn en zijn ingeënt tegen rabiës, ofwel hondsdolheid. Dit laatste moet ten minste 21 dagen voor aanvang van de reis. Naast deze drie verplichtingen gelden er nog heel veel regels die per land bepaald zijn, zoals het dragen van een muilkorf of het verplicht lopen aan de riem. Klik voor een overzicht per Europees land.



Vaak geldt de muilkorf in het openbaar vervoer, zo ook in Frankrijk, maar in Italië geldt dit in alle openbare gelegenheden. In sommige landen zijn 'risicohonden' zoals pitbulls en rottweilers, helemaal niet welkom.

In niet-EU-landen zoals Zwitserland, IJsland en Noorwegen gelden andere regels. België is het meest diervriendelijke land en IJsland is het strengst. Huisdieren mogen hier alleen het land in met toestemming van het ministerie van Landbouw en moeten dan nog minimaal vier maanden in quarantaine. Verder zijn allerlei inentingen en tests nodig.

Voor andere dieren zoals knaagdieren, vogels en amfibieën gelden geen algemene regels, vaak is een gezondheidsverklaring genoeg. Je kunt contact opnemen met de ambassade van het betreffende vakantieland.

Volledig scherm © Thinkstock

Onderweg

Honden kun je vergelijken met kinderen; je moet onderweg meer plaspauze's inlassen dan als je alleen met volwassenen reist. Iedere twee uur wordt aangeraden. Ook honden en katten kunnen wagenziek worden, dus zorg ervoor dat ze naar buiten kunnen kijken en niet met een volle maag reizen.

De regels voor verboden rassen, gelden ook voor de landen waar je doorheen reist. Een rottweiler is dan wel toegestaan in Portugal, maar omdat deze verboden zijn in Frankrijk en Spanje, zal hij in dat geval alsnog thuis moeten blijven.

Volledig scherm © Thinkstock

Op de bestemming

Is je vakantiehuisje, appartement of caravan dierproof? Loop je accommodatie na op kieren en gaten. Een rol duct tape is een must have. Op hele warme dagen moet je voor verkoeling zorgen, denk aan koelmatten, flessen water in de vriezer, natte handdoeken en een ventilator.

Volledig scherm © Thinkstock

Aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland is een WA-verzekering niet verplicht, maar in veel landen is dat wel zo. Niet meer dan logisch, vindt Gaus. ,,Als je hond ontsnapt en de straat op rent waardoor er een ongeluk gebeurt, is de schade niet te overzien. Bovendien, als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt , krijg je rechtsbijstand bij een bijtincident. Of dat je hond of kat de hele dure bank sloopt op zijn logeeradresje, daar moet je niet aan denken.’’



Gaus en het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC) pleiten dan ook voor een verplichte WA-verzekering voor hondeneigenaren in Nederland. Het platform (AIC) onderzocht hoe dit bij andere landen geregeld is en kwam tot de conclusie dat de boetes voor onverzekerden oplopen van een paar honderd euro tot wel 10.000 euro. Dat is in Berlijn het geval. In Hamburg is zelfs een boete van 50.000 euro mogelijk. In Denemarken en (grote gedeelten van) Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is een verzekering verplicht voor elk hondenras. In andere landen geldt de verzekeringsplicht alleen voor de zogenoemde ‘risicohonden’. Of je als toerist daadwerkelijk op de bon wordt geslingerd, is overigens nog maar de vraag. Vooral de bewoners worden streng gecontroleerd.

Volledig scherm © Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum