Een (bijna) gratis vakantie, zo doe je dat!

Je huis staat toch leeg tijdens jouw vakantie. Maak daar gebruik van! Via verschillende huizenruilsites kun je een profiel aanmaken voor je eigen stekkie. Daarna is het scrollen geblazen door het aanbod om te kijken waar jij zou willen zitten deze zomer.



Saskia van Riet (55) verruilde al zo'n vijftien keer haar woonboerderij in Meppel voor een plekje ergens anders in Europa en zelfs een keer in Canada. De motivatie daarvoor was het geld. ,,Met drie kinderen weggaan in de zomervakantie is gewoon achterlijk duur. En een woonhuis is zeker met kleine kindjes wel zo fijn: de wasmachine kan aan, de kinderen kunnen spelen met een kamer vol speelgoed dat ze nog niet kennen en wij krijgen een kijkje in het leven van een ander gezin."



De eerste keer ruilen vond ze spannend; er is toch een vreemd gezin in jouw huis. Maar dat principe zorgt er júist voor dat ze nooit problemen heeft gehad. ,,Het moment dat je in de keuken staat te koken, besef je dat er op dat moment ook een moeder in jouw keuken achter het fornuis staat. Dat maakt dat je zorgvuldig bent. Ik heb wel eens per ongeluk een glazen theepot gebroken, maar later kreeg ik een berichtje van de bewoners: godzijdank, wij vonden 'm spuuglelijk."



Hoe: huizenruil is gratis. Aan het aanmaken van een profiel op een huizenruilsite zijn vaak wel kosten verbonden.