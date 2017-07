Panne in de Provence: zes tips voor pech op vakantie

Het is altijd schrikken als je vierwieler er opeens de brui aan geeft, maar bepakt en bezakt tijdens je vakantie is dat wel het laatste waarop je zit te wachten.

Regel één als je panne krijgt: denk eerst aan je veiligheid en die van je medereizigers. Zet de alarmlichten aan en draai de wielen eventueel naar rechts, zodat de auto niet zomaar terug de rijbaan op kan. Laat iedereen als het even kan aan de rechterkant uitstappen. ,,En ga zo snel mogelijk achter de vangrail staan'', vult Ad Vonk van de ANWB aan.

En dan. Wie ga je bellen? ,,Dat hangt af van je locatie'', zegt Vonk. ,,In Nederland bel je de pechdienst, maar in Frankrijk moet je eerst 112 bellen - de politie helpt je dan verder.''

1. Eerste hulp verschilt per land

In veel landen kun je bij zusterclubs van de ANWB terecht, bijvoorbeeld in Duitsland (ADAC), Italië (ACI) en Zwitserland (TCS). Maar in Frankrijk mogen alleen dépanneurs je helpen: via 112 wordt een berger ingeschakeld, die de auto eerst naar een garage in de buurt sleept.

,,Daarna kun je de ANWB Alarmcentrale (0031703141414) bellen'', zegt Vonk. Die neemt het contact over en loodst je door de situatie, want je hebt zelf al genoeg omhanden. Het is vooral belangrijk dat vragen worden beantwoord.'' Zoals: is de auto te repareren? Moeten nieuwe onderdelen worden opgestuurd? Heb je vervangend vervoer of tussentijdse opvang nodig?

Wie je vervolgens inschakelt voor de afwikkeling is aan jezelf. Want het kan goed zijn dat autopech gedekt is bij meerder partijen: een pechhulpdienst als de ANWB, je autodealer, of je auto- of reisverzekeraar. Het is handig om vooraf de verschillen in dekking op een rijtje te hebben.

,,De keuze ligt bij de autorijder'', zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. ,,Daar zijn geen afspraken over. Het zal ook afhankelijk zijn van de situatie. Voor pech in het woonwerkverkeer kun je bijvoorbeeld geen beroep doen op de pechhulpmodule van je reisverzekering. Het is wel slim om uit te zoeken óf je bij meerdere partijen voor dezelfde situatie pechhulp geregeld hebt, want dat is natuurlijk zonde.''

2. Goed onderhoud kan ellende voorkomen

Uiteraard is pech onderweg nooit uit te sluiten. ,,Regelmatig onderhoud is belangrijk, dan zou er niets meer mogen gebeuren'', zegt Vonk. ,,Maar we vragen op vakantie nogal wat van onze auto. Een gezin met bagage, fietsen achterop, misschien een trekhaak met aanhang: de auto wordt een stuk zwaarder belast dan in het gebruikelijke woon-werkverkeer.''

Goed onderhoud en voorzorg houdt dan ook in: zelf de spanning en het profiel van je banden checken, de olie peilen en zorgen dat je niet overbeladen bent. Op anwb.nl/vakantieklaar vind je veel praktische stappen. ,,Mensen bereiden zich best goed voor'', vindt Vonk. ,,Maar een extra check kan geen kwaad. Rijd je van apk naar apk, dan is het niet verkeerd om voor een trip de vloeistoffen na te lopen. Wát je zelf kan doen, doe dat ook. Dan zit je met een geruster gevoel in de auto.''

Zorg daarnaast dat je de juiste spullen aan boord hebt. Denk aan pasjes en telefoonnummers, maar ook wegenkaarten, navigatie en zaken die je verplicht bij je moet hebben - zoals een gevarendriehoek en ehbo-doos.

3. Pechdiensten bieden verschillende pakketten

De Alarmcentrale van de ANWB ontvangt gemiddeld zo'n drieduizend meldingen per dag in binnen- en buitenland. Dat is ruim één miljoen telefoontjes per jaar, met een stevige piek in de zomermaanden.

Voor pechhulp kun je een abonnement afsluiten bij de ANWB, maar ook bij hulpdiensten als Route Mobiel en jongste concurrent Blij ik dat Rij - ook voor pech in het buitenland. Wat wel en niet standaard is en wat je daarop aanvult, bepaalt de hoogte van de abonnementskosten. Bijvoorbeeld het dekkingsgebied, het maximale aantal claims per jaar en of je hotelovernachting wel of niet wordt vergoed als je niet verder kunt.

Zo biedt de ANWB de pakketten Instap, Standaard en Compleet voor Nederland en Europa, de abonnementsprijs varieert van 57 tot 201 euro. De leeftijd van je auto maakt niet uit.

Route Mobiel start bij 68,30 euro per jaar voor Pechhulp Nederland voor auto's tot drie jaar oud, oplopend naar bijna het dubbele voor auto's tot vijftien jaar. Want 'hoe ouder de auto, hoe groter de kans op pech', meldt de website. Auto's ouder dan vijftien jaar worden niet aangenomen. Pechhulp Europa kost 45,50 euro en dekt 43 landen exclusief Nederland. Wil je binnen- en buitenland, neem je dus beide.

Bij Blij dat ik Rij betaal je binnen Nederland en tot 15 kilometer over de grens maar 29,95 euro per jaar, maar moet je wel een eigen bijdrage van 60 euro per pechgeval neertellen. Een abonnement met buitenland kost 89,95 euro, maar over de grens betaal je geen eigen bijdrage. Voertuigen van alle leeftijden zijn welkom, mits aantoonbaar goed onderhouden.

4. De auto of de chauffeur?

Houd rekening met persoonsgebonden of kentekengebonden lidmaatschap. Op persoon is handig als je meerdere auto's hebt, of een extra motor. Als één auto meerdere bestuurders heeft, bijvoorbeeld op vakantie, is kentekengebonden wellicht beter.

5. Ook je verzekeraar of autodealer kan te hulp schieten

Pechhulp kan ook onderdeel zijn van je reisverzekering. Polissen bieden aanvullende mogelijkheden voor autovakanties, inclusief vervangend vervoer en indien nodig een vervangende bestuurder. Vaak zijn randzaken zoals slepen en toesturen van nieuwe onderdelen gedekt, maar ook dat hangt van de voorwaarden af. Heb je zo'n polis, dan is je verzekeraar het eerste aanspreekpunt om je bij pech verder te helpen.

Daarnaast kan een all-risk autoverzekering uitkomst bieden bij pech in het buitenland. Maximale vergoeding is meestal beperkt tot 250 euro, terwijl vervoer van de auto vaak niet is gedekt. Ook sleepkosten (Frankrijk) kunnen daar nog bovenop komen.

Mogelijk heb je ook recht op hulp van je autodealer. Die geven vaak op nieuwe wagens mobiliteits- of doorrijdgarantie: een aantal jaar gratis pechhulp als garantie op je aanschaf. Ook als je auto daarna in onderhoud blijft bij een dealer, kan die pechhulp blijven bieden. De concrete voorwaarden verschillen per merk of garage, dus weet waar je recht op hebt voordat je op pad gaat.

6. Nieuw: losse pechhulp

Allsecur en RoadGuard bieden sinds 2016 pechhulp via een app. Je betaalt dan geen abonnementen, maar per keer dat je hulp inschakelt, ook in het buitenland. Pech is onderverdeeld in bijvoorbeeld starthulp, reparatie ter plaatse en transport naar de garage, waar vaste tarieven voor staan. Relatief hoge bedragen, want beide partijen gaan ervan uit dat je maar eens in de vier, vijf jaar pech hebt. Dat kan dus interessant zijn als je een auto hebt waarmee je weinig problemen verwacht.

