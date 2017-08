Parijs verandert in één grote stiltezone

Zwarte zaterdag? Dat betekent vele honderden kilometers aan file op de snelwegen, omdat alle Fransen op die eerste zaterdag van augustus tegelijk in de auto stappen en dan massaal op weg gaan naar zon en strand of bergen en riviertjes. Dat doen de Parijzenaars dus ook. Allemaal. Nou ja, bijna allemaal. En veel Parijzenaars weten niet eens meer waarom ze nou ook alweer per se allemaal tegelijk hun koffers pakken. ,,Nou, ja, gewoon. Augustus is toch vakantiemaand?', zegt de kelner van pizzarestaurant Positano. Hij rookt een sigaretje voor de deur, in de Rue des Canettes in de wijk Saint-Germain-des-Prés. ,,In augustus gaan alle Parijzenaars naar zee, naar het zuiden. Klanten zijn er dan niet. Dus ja, wij zijn de hele maand dicht.'' Het feit dat zijn pizzeria dan de piek aan buitenlandse toeristen mist, gaat er niet in. ,,Welnee, die lopen hier niet. Die gaan allemaal naar de Champs-Élysées!'', zegt hij terwijl hele stromen Amerikanen, Nederlanders en Chinezen door zijn straat lopen. Trouwens, waarom zou je alleen aan geld en omzet denken? Joie de vivre telt ook! ,,Wij hebben toch ook recht op vakantie? Als je het hele jaar hard werkt, mag je best in augustus een maandje weg. Zo doen we dat al jaren.''

Baguette-tekort

De jaarlijkse uittocht nam in het verleden soms zulke proporties aan, dat problemen dreigden te ontstaan. Er doemde een baguette-tekort op, omdat alle ruim 1.000 bakkers in Parijs ook graag in augustus op vakantie wilden. Op een website werd zelfs een forum geopend: 'Waar vind ik nog een bakker in augustus?' Gevreesd werd voor een stormloop op die ene bakker die nog open zou zijn. Om zo'n baguette-oorlog te voorkomen, sloeg het bakkersgilde vorig jaar de handen ineen. ,,We hebben afspraken gemaakt, zodat we niet allemaal tegelijk op vakantie gaan.'' Sindsdien zou minimaal 40 procent van de Parijse bakkers in augustus open zijn. Buiten Parijs is dat ideaal nog ver weg. In plattelandsgebieden moeten bewoners in de zomer soms kilometers rijden voor een warme croissant. Ook slagers, uitbaters van kiosken, loodgieters en dierenartsen pakken nog steeds allemaal tegelijk de zwembroek en bikini in. En dat is niet handig voor iedereen die graag vlees eet, de krant leest, een lekkende kraan heeft of een zieke hond.

Verlaten straten

In Parijs biedt augustus een Kafkaëske aanblik. Van de 2,2 miljoen inwoners trekt het merendeel de stad uit. Officiële cijfers over de hoofdstedelijke uittocht zijn er niet, maar een blik op verlaten straten zegt genoeg. Voordeuren gaan op slot, parkeerplaatsen blijven weer eens leeg, de luiken van winkels gaan naar beneden.



En terwijl de stadsbewoners wegtrekken, trekt een nieuwe groep naar binnen. De vakantiegangers. Bussen met Chinezen met parasolletjes wringen zich langs de Arc de Triomphe en warenhuizen, toeristen met hoofddoeken uit het Midden-Oosten worstelen zich naar binnen bij Cartier en Chanel. De Parijzenaars die wel thuis bleven, zijn waarschijnlijk degenen die de Chinezen en Saoedi's te woord staan in de winkels.



In de Rue de Canettes in Parijs is het ook deze augustus weer behoorlijk stil. ,,Natuurlijk doe ik de winkel de hele maand dicht!'', zegt Marion Benhamou lachend. Ze is de baas van Brand & Sons, een kledingzaak in de straat. ,,Ik heb geen keus. Mijn kinderen hebben in juli en augustus schoolvakantie. Maar in juli is het in Parijs uitverkoop. Dan draai ik een topomzet in de winkel. Dus dan blijft alleen augustus over om op vakantie te gaan. En een vervanger voor in de winkel heb ik niet.''



Ze lacht: ,,Heerlijk toch, één maand even niet werken?''